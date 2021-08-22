ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje

2+3 produljeno jamstvo

Beard Trimmer 3000 SeriesPodrezivanje brade s oštricama zaobljenog vrha

BT3620/15

4.6
| (230) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo i precizno podrezivanje
Brzina i ugoda svaki put. Naši zaobljeni vrhovi pružaju nježno podrezivanje, dok oštrice koje se same oštre ubrzavaju podrezivanje sprečavajući ponovne prolaske. Osim toga, uz 40 postavki duljine dobivate željenu preciznost.
Pogledajte sve prednosti

Za ravnomjerne rezultate na nježan način

Brzo i precizno podrezivanje

  • Zaobljeni vrhovi oštrica

  • 40 postavki duljine

  • Precizni koraci od 0,5 mm

  • 100 % vodootporan

  • Vrijeme rada do 70 minuta

Dizajnirani za ugodno i učinkovito dotjerivanje

Dizajnirani za ugodno i učinkovito dotjerivanje

Oštrice sa zaobljenim vrhovima koje se same oštre dizajnirane su da budu nježne na koži i pružaju ugodnije podrezivanje te ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.

Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,5 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.

Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

230

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

06/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima

Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.

Prednosti

Sve

Mane

Nedostaje malo veci broj duzina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje 