2 godine jamstva
Zaobljeni vrhovi oštrica
40 postavki duljine
Precizni koraci od 0,5 mm
100 % vodootporan
Vrijeme rada do 70 minuta
Oštrice sa zaobljenim vrhovima koje se same oštre dizajnirane su da budu nježne na koži i pružaju ugodnije podrezivanje te ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.
Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,5 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.
Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.
4.6
od 5
230
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Dado0612
06/03/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima
Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.
Prednosti
Sve
Mane
Nedostaje malo veci broj duzina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje