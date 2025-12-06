2 godine jamstva
Jedna prilagodljiva mrežica
Punjenje od 10 h
+7 nastavaka
Philips Lady Shaver serije 6000 dizajniran je tako da bude nježan i ugodan na koži na različitim područjima tijela*. 80% korisnika potvrđuje da nema crvenila ni iritacije kože**. Postignite glatku kožu bez dlačica uz maksimalnu ugodnost
Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza mrežice omogućuju glatko kliženje po koži. 78% žena se slaže da zaobljeni vrhovi trimera sprječavaju posjekotine***
Prilagodljiva mrežica nježno klizi preko vaših pregiba i kontura, osiguravajući dobar kontakt s kožom i ravnomjerno brijanje
4.8
od 5
339
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ljubljanaadvent
06/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
lijepo i korisno
preporučujem ovaj proizvod, mala bol je zanemariva kad se vide rezultati
Prednosti
pristupačan
Mane
bol
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Matea10
05/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Odličan
Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.
Prednosti
Da
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Matea10
05/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Odličan
Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.
Prednosti
Da
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
74 %, HUT Germany N=49, 2021
HUT Germany N=49, 2021
u odnosu na trenutni brijač za žene, HUT Germany N=49, 2021