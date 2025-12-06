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  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu
  • Nježno brijanje za meku kožu

Lady Shaver Series 6000Bežični brijač za mokru i suhu kožu

BRL146/00

4.8
| (339) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nježno brijanje za meku kožu
Iskusite glatko brijanje po cijelom tijelu. Praktičan i jednostavan za uporabu, Philips Lady Shaver serije 6000 prikladan je za osjetljiva područja i pruža mekoću, dok istodobno pazi na vašu osjetljivu kožu.
Pogledajte sve prednosti

Nježno brijanje za meku kožu

  • Jedna prilagodljiva mrežica

  • Punjenje od 10 h

  • +7 nastavaka

Glatko i nježno brijanje

Glatko i nježno brijanje

Philips Lady Shaver serije 6000 dizajniran je tako da bude nježan i ugodan na koži na različitim područjima tijela*. 80% korisnika potvrđuje da nema crvenila ni iritacije kože**. Postignite glatku kožu bez dlačica uz maksimalnu ugodnost

Zaobljeni vrhovi trimera za nježno brijanje na koži

Zaobljeni vrhovi trimera za nježno brijanje na koži

Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza mrežice omogućuju glatko kliženje po koži. 78% žena se slaže da zaobljeni vrhovi trimera sprječavaju posjekotine***

Jedna prilagodljiva mrežica za ravnomjerno brijanje

Jedna prilagodljiva mrežica za ravnomjerno brijanje

Prilagodljiva mrežica nježno klizi preko vaših pregiba i kontura, osiguravajući dobar kontakt s kožom i ravnomjerno brijanje

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

339

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

lijepo i korisno

preporučujem ovaj proizvod, mala bol je zanemariva kad se vide rezultati

Prednosti

pristupačan

Mane

bol

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.

Prednosti

Da

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.

Prednosti

Da

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

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Upozorenja

  1. 74 %, HUT Germany N=49, 2021

  2. HUT Germany N=49, 2021

  3. u odnosu na trenutni brijač za žene, HUT Germany N=49, 2021