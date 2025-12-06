2 godine jamstva
Za tijelo, noge i pazuhe
S nježnim zaobljenim podrezivačima
Patentirani zaobljeni vrhovi trimera nježno prolaze kroz sve vrste dlačica te sprječavaju porezotine. 80 % naših kupaca potvrdilo je da nisu iskusili iritaciju i crvenilo*.
Bilo da planirate tretman cijelog tijela ili trebate dotjerivanje, naši aparati za brijanje pružaju brze i jednostavne rezultate. Sustav s 3 oštrice omogućuje pomicanje u oba smjera i brz tretman. Integrirani obostrani trimeri omogućuju prethodno podrezivanje duljih dlačica radi bržeg brijanja.
Philipsov aparat za brijanje dlačica na tijelu dizajniran je da bude nježan i ugodan za uporabu na raznim dijelovima tijela.
4.8
od 5
339
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ljubljanaadvent
06/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
lijepo i korisno
preporučujem ovaj proizvod, mala bol je zanemariva kad se vide rezultati
Prednosti
pristupačan
Mane
bol
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Matea10
05/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Odličan
Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.
Prednosti
Da
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Matea10
05/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Odličan
Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.
Prednosti
Da
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu
HUT Germany N=49, 2021