ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje
  • Pojednostavljeno brijanje

6000 SeriesAparat za brijanje dlačica na tijelu

BRL128/00

4.8
| (339) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pojednostavljeno brijanje
Osigurajte nježno brijanje uz naš novi aparat za brijanje dlačica na tijelu. Štiti kožu od posjekotina i pruža brzu i praktičnu uporabu bilo kada i bilo gdje. Bilo da trebate brijanje cijelog tijela ili brzo dotjerivanje.
Pogledajte sve prednosti

Nježno prema koži, čak i na osjetljivim područjima

Pojednostavljeno brijanje

  • Za tijelo, noge i pazuhe

  • S nježnim zaobljenim podrezivačima

Sprječava porezotine

Sprječava porezotine

Patentirani zaobljeni vrhovi trimera nježno prolaze kroz sve vrste dlačica te sprječavaju porezotine. 80 % naših kupaca potvrdilo je da nisu iskusili iritaciju i crvenilo*.

Brzi rezultati uz sustav s 3 oštrice

Brzi rezultati uz sustav s 3 oštrice

Bilo da planirate tretman cijelog tijela ili trebate dotjerivanje, naši aparati za brijanje pružaju brze i jednostavne rezultate. Sustav s 3 oštrice omogućuje pomicanje u oba smjera i brz tretman. Integrirani obostrani trimeri omogućuju prethodno podrezivanje duljih dlačica radi bržeg brijanja.

Prikladan za osjetljiva područja

Prikladan za osjetljiva područja

Philipsov aparat za brijanje dlačica na tijelu dizajniran je da bude nježan i ugodan za uporabu na raznim dijelovima tijela.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

339

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

lijepo i korisno

preporučujem ovaj proizvod, mala bol je zanemariva kad se vide rezultati

Prednosti

pristupačan

Mane

bol

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.

Prednosti

Da

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan je koristim ga 6 mjeseci i prezadovoljna sam.

Prednosti

Da

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Ova recenzija je napravljena za 6000 Series BRL128/00 Aparat za brijanje dlačica na tijelu

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. HUT Germany N=49, 2021