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Epilator Series 9000 Bežični epilator, mokro i suho

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Epilator Series 9000Bežični epilator, mokro i suho

BRE719/00

Epilator Series 9000 Bežični epilator, mokro i suho

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Najbolje iskoristite svoj proizvod

  • Način uporabe kompleta za epilaciju: potpuni vodič za rutinu
    Način uporabe kompleta za epilaciju: potpuni vodič za rutinu
  • Priprema: kako se pripremiti za rutinu uklanjanja dlačica
    Priprema: kako se pripremiti za rutinu uklanjanja dlačica
  • Osnovna oprema za učinkovitu epilaciju
    Osnovna oprema za učinkovitu epilaciju
  • Održavanje kompleta za epilaciju
    Održavanje kompleta za epilaciju

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Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 143.7 kB
  • 28 May 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 4.8 MB
  • 17 December 2025

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