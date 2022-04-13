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Satinelle Advanced Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Obustavljeno
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BRE630/00
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Kako mijenjam postavke brzine epilatora tvrtke Philips?
SatinShave AdvancedMrežica za brijanje
Satinelle/Epilator series 8000Glava četke za piling
Satinelle/Epilator series 8000Kapica za osjetljiva područja
Satinelle/Epilator series 8000Kapica
Satinelle/Epilator series 8000Dodatak za zatezanje kože
Satinelle/Epilator series 8000Zaštitni poklopac za rašpu za stopala
Mrežica za brijanje
Satinelle AdvancedKapica za masažu
Torbica
Češalj za podrezivanje
Zupčanik za rašpu za stopala
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Komplet s pincetom
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