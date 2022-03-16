2 godine jamstva
Obustavljeno
Za noge, tijelo i lice
5 nastavaka
Bežičan i s punjivom baterijom
Dizajn drške u obliku slova S
Ergonomska drška laka za držanje i upravljanje za maksimalnu kontrolu i optimalni doseg svih djelova tijela
Naša jedinstvena glava epilatora izrađena je od grubog keramičkog materijala koji čvrsto zahvaća dlačice; obuhvaća čak i tanke dlačice.
Izuzetno široka glava epilatora pokriva veće područje kože sa svakim potezom pa se dlačice uklanjaju brže.
Nagrade
4.6
od 5
45
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Prednosti
Dokładny, dobrze goli
Mane
Głośny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
inka92
09/07/2019
Latvija
Labs
Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Lora75
25/06/2019
România
Foarte multumita!
Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat