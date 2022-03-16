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  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
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  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice

Obustavljeno

Satinelle AdvancedEpilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

BRE630/00

4.6
| (45) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice
Drška u obliku slova S pomaže u usmjeravanju aparata po cijelom tijelu. Najšira glava s keramičkim diskovima epilira tik uz kožu kako bi uhvatila čak i najtanje dlačice te dala brze i dugotrajne rezultate. Mokra i suha uporaba uz 5 nastavaka za prilagođenu rutinu uljepšavanja.
Pogledajte sve prednosti

Lako usmjeravanje radi lakog postizanja dugotrajnih rezultata

Čvrsto hvata čak i najtanje dlačice

  • Za noge, tijelo i lice

  • 5 nastavaka

  • Bežičan i s punjivom baterijom

  • Dizajn drške u obliku slova S

Drška u obliku slova S pomaže u uporabi aparata po cijelom tijelu

Ergonomska drška laka za držanje i upravljanje za maksimalnu kontrolu i optimalni doseg svih djelova tijela

Epilacijska glava od jedinstvenog keramičkog materijala za bolje držanje

Epilacijska glava od jedinstvenog keramičkog materijala za bolje držanje

Naša jedinstvena glava epilatora izrađena je od grubog keramičkog materijala koji čvrsto zahvaća dlačice; obuhvaća čak i tanke dlačice.

Izuzetno široka glava epilatora

Izuzetno široka glava epilatora

Izuzetno široka glava epilatora pokriva veće područje kože sa svakim potezom pa se dlačice uklanjaju brže.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

45

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Prednosti

Dokładny, dobrze goli

Mane

Głośny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

09/07/2019

Latvija

Latvija

Labs

Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

25/06/2019

România

România

Foarte multumita!

Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

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