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Satinelle Essential Kompaktni epilator s kabelom
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BRE224/00
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Kako mijenjam postavke brzine epilatora tvrtke Philips?
Satinelle EssentialGlava za brijanje
Satinelle EssentialAdapter za napajanje
Satinelle EssentialEpilacijska glava
Torbica
EpilatorRukavica za piling
Komplet s pincetom
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