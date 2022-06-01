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  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
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  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija

Satinelle EssentialKompaktni epilator s kabelom

BRE224/00

4.7
| (324) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Olakšana epilacija
Uz Satinelle tvrtke Philips uživajte u glatkim nogama tjednima. Nježno iz korijena uklanja dlačice, čak i one duljine samo 0,5 mm. Epilacija je olakšana zahvaljujući ergonomskoj drški, a periva glava osigurava optimalnu higijenu
Pogledajte sve prednosti

Glatka koža koja traje tjednima

Olakšana epilacija

  • za noge

Učinkovit sustav za epilaciju izvlači dlačice s korijenom

Učinkovit sustav za epilaciju izvlači dlačice s korijenom

Učinkovit sustav epilacije pruža višetjednu glatkoću kože

2 postavke brzine za zahvaćanje tanjih i debljih dlačica

2 postavke brzine za zahvaćanje tanjih i debljih dlačica

2 postavke brzine za zahvaćanje tanjih i debljih dlačica

Profilirana ergonomska drška za ugodno rukovanje

Profilirana ergonomska drška za ugodno rukovanje

Zaobljeni oblik savršeno pristaje u ruku i omogućava udobno skidanje dlačica. A pored toga odlično izgleda!

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

324

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/06/2022

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Super aparat za sprejemljivo ceno

Deluje super, vse populi. Priporočam nakup. Mogoče malo glasen ampak važen je končni rezultat.

Prednosti

Natančen

Mane

Glasen

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator

16/08/2024

Slovensko

Slovensko

Pomer cena vykon, super investicia.

Po 10rokoch som vymenila moj stary Philips strojcek (pokazeny kabel) za rovnaky v zakladnej vybave. Vahovo je omnoho lahsi ako moj stary, co je pozitivne pri cestovani. Mam pocit, ze holenie trochu menej boli a velke plus hodnotim ze pekne oholi nohy aj pocas horucav ked su nohy trochu "ulepene". Pomer cena vykon, skvele.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

17/08/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Skvela pomocka :)

Aj predtym som mala Philips epilátor, pouzivala som viac ako 12 rokov, preto som zvolila tento, lebo je to iste len novy model. Zatial spokojnost :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

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