2 godine jamstva
za noge
Učinkovit sustav epilacije pruža višetjednu glatkoću kože
2 postavke brzine za zahvaćanje tanjih i debljih dlačica
Zaobljeni oblik savršeno pristaje u ruku i omogućava udobno skidanje dlačica. A pored toga odlično izgleda!
4.7
od 5
324
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Barbara123
01/06/2022
Slovenija
Provjereni kupac
Super aparat za sprejemljivo ceno
Deluje super, vse populi. Priporočam nakup. Mogoče malo glasen ampak važen je končni rezultat.
Prednosti
Natančen
Mane
Glasen
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator
VikViky
16/08/2024
Slovensko
Pomer cena vykon, super investicia.
Po 10rokoch som vymenila moj stary Philips strojcek (pokazeny kabel) za rovnaky v zakladnej vybave. Vahovo je omnoho lahsi ako moj stary, co je pozitivne pri cestovani. Mam pocit, ze holenie trochu menej boli a velke plus hodnotim ze pekne oholi nohy aj pocas horucav ked su nohy trochu "ulepene". Pomer cena vykon, skvele.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Mesike77
17/08/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Skvela pomocka :)
Aj predtym som mala Philips epilátor, pouzivala som viac ako 12 rokov, preto som zvolila tento, lebo je to iste len novy model. Zatial spokojnost :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom