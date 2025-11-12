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Sve serije

  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
  • Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*

Obustavljeno

7000 SeriesAparat za ravnanje kose

BHS752/00

4.8
| (586) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*
Štiti i oblikuje uz tehnologiju ThermoShield s manje oštećenja toplinom zahvaljujući konzistentnoj temperaturi i mineralnim ionima koji smanjuju utjecaj UV zračenja. Za predivnu i sjajnu kosu zdravog izgleda bez statičkog elektriciteta.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

zahvaljujući tehnologiji ThermoShield i mineralnim ionima

Štiti i oblikuje kosu uz manje oštećenja toplinom*

  • Tehnologija ThermoShield

  • Mineralna ionska njega

  • 50 % brže ravnanje

  • Futrola otpor. na topl. (razmotava se)

Tehnologija ThermoShield za manje oštećenja

Tehnologija ThermoShield za manje oštećenja

Tehnologija ThermoShield omogućava stiliziranje kose s manje oštećenja toplinom. Njezin senzor regulira temperaturu pri čemu ravnomjerno raspoređuje toplinu preko ploča, sprječavajući pritom pregrijavanje kose od korijena do vrhova.

Mineralni ioni smanjuju UV oštećenja

Mineralni ioni smanjuju UV oštećenja

Mineralni ioni pomažu smanjiti negativan utjecaj UV zraka, smanjujući oštećenja na površini kose stoga kosa ostaje glatka i zdrava.

Raspon temperature od 120 do 230 °C

Odaberite raspon temperature od 120 do 230 °C koji jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

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4.8

od 5

586

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

12/11/2025

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna ,kosa kao iz salona, preporuka od srca kao i za ostale uredjaje od Philipsa tako i ovaj cista 10⭐️

Prednosti

Kao i sve od Philips i ovo je na visini zadatka

Mane

Nema mane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS742/00 Aparat za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS742/00 Aparat za ravnanje kose

21/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Proizvod je nadmašio moja očekivanja!

[Employee of philipsglobal] Imam gustu i prirodno kovrčavu kosu. Kroz život koristila sam razne pegle za kosu i nikada nisam bila u potpunosti zadovoljna. Ili bi mi kosa bila ravna odnosno ispeglana ali bi imala miris po spaljenosti ili bi kosa bila polu ravna i čim izađem malo na vlagu u potpunosti kovrčava. Nikada nisam ostvarila balans ravna kosa koja izgleda zdravo i drži nekoliko dana. Kosu bi znala peglati i po dva sata, a nakovrčala se sama od sebe za samo nekoliko minuta nakon peglanja. Philips Pegla serije 5000 je potpuno otkriće. Ne samo da mi je kosa u potpunosti ravna nego je i zdrava. Ravna drži i nekoliko dana uz pomoć pegle. Nikad nisam bila zadovoljnija što se tiče uređaja za kosu. Pegla ne čupa, ne zapinje, dovoljno je jednom proći po pramenu i on je ravan. U manje od pola sata moja gusta kovrčava i duga kosa skroz je ravna, svilenkasta i mekana. Nosim ju svuda sa sobom i na putovanja, uvijek mi je pri ruci. Moje tople preporuke svima, apsolutno sam oduševljena. 😍

Prednosti

ravnu kosu, zdravu kosu, uštedu vremena

Mane

slijepljenosti kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHS530/00 Aparat za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHS530/00 Aparat za ravnanje kose

13/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Više nego odličan!

Preporučujem svima koji stalno ili povremeno "peglaju" kosu. Phillips se pokazao bolji od remingtona a čak i dysona! Cijena je prihvatljiva s obzirom koliko čuva i štiti a uređuje kosu! Ja sam i više nego zadovoljna i preporučila bih ga svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS752/00 Aparat za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS752/00 Aparat za ravnanje kose

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Isti rezultat oblikovanja postignut pri nižoj temperaturi od 180 °C u odnosu na HP8361 pri 210 °C

  2. u odnosu na HP8361

  3. u odnosu na HP8361