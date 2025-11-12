2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija ThermoShield
Mineralna ionska njega
50 % brže ravnanje
Futrola otpor. na topl. (razmotava se)
Tehnologija ThermoShield omogućava stiliziranje kose s manje oštećenja toplinom. Njezin senzor regulira temperaturu pri čemu ravnomjerno raspoređuje toplinu preko ploča, sprječavajući pritom pregrijavanje kose od korijena do vrhova.
Mineralni ioni pomažu smanjiti negativan utjecaj UV zraka, smanjujući oštećenja na površini kose stoga kosa ostaje glatka i zdrava.
Odaberite raspon temperature od 120 do 230 °C koji jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.
4.8
od 5
586
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
CecaV
12/11/2025
Hrvatska
Prezadovoljna ,kosa kao iz salona, preporuka od srca kao i za ostale uredjaje od Philipsa tako i ovaj cista 10⭐️
Prednosti
Kao i sve od Philips i ovo je na visini zadatka
Mane
Nema mane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS742/00 Aparat za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS742/00 Aparat za ravnanje kose
Dorki
21/04/2023
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Proizvod je nadmašio moja očekivanja!
[Employee of philipsglobal] Imam gustu i prirodno kovrčavu kosu. Kroz život koristila sam razne pegle za kosu i nikada nisam bila u potpunosti zadovoljna. Ili bi mi kosa bila ravna odnosno ispeglana ali bi imala miris po spaljenosti ili bi kosa bila polu ravna i čim izađem malo na vlagu u potpunosti kovrčava. Nikada nisam ostvarila balans ravna kosa koja izgleda zdravo i drži nekoliko dana. Kosu bi znala peglati i po dva sata, a nakovrčala se sama od sebe za samo nekoliko minuta nakon peglanja. Philips Pegla serije 5000 je potpuno otkriće. Ne samo da mi je kosa u potpunosti ravna nego je i zdrava. Ravna drži i nekoliko dana uz pomoć pegle. Nikad nisam bila zadovoljnija što se tiče uređaja za kosu. Pegla ne čupa, ne zapinje, dovoljno je jednom proći po pramenu i on je ravan. U manje od pola sata moja gusta kovrčava i duga kosa skroz je ravna, svilenkasta i mekana. Nosim ju svuda sa sobom i na putovanja, uvijek mi je pri ruci. Moje tople preporuke svima, apsolutno sam oduševljena. 😍
Prednosti
ravnu kosu, zdravu kosu, uštedu vremena
Mane
slijepljenosti kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHS530/00 Aparat za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHS530/00 Aparat za ravnanje kose
Ninch3
13/05/2022
Hrvatska
Dio promocije
Više nego odličan!
Preporučujem svima koji stalno ili povremeno "peglaju" kosu. Phillips se pokazao bolji od remingtona a čak i dysona! Cijena je prihvatljiva s obzirom koliko čuva i štiti a uređuje kosu! Ja sam i više nego zadovoljna i preporučila bih ga svima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS752/00 Aparat za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS752/00 Aparat za ravnanje kose
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Isti rezultat oblikovanja postignut pri nižoj temperaturi od 180 °C u odnosu na HP8361 pri 210 °C
u odnosu na HP8361
u odnosu na HP8361