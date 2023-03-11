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  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
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  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
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  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
  • Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa

2+3 produljeno jamstvo

Obustavljeno

Bodygroom Series 7000Vodootporni trimer za prepone i tijelo

BG7025/15

4.2
| (35) Recenzije | 81% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa
Serija 7000 ima jedinstven dvostrani dizajn koji omogućuje prebacivanje između brijanja i podrezivanja. Aparat za brijanje prilagođava se obliku tijela i pruža glatko brijanje. Trimer ima 5 duljina za podrezivanje različitih dijelova tijela.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

4D koji prati konture i napredni sustav za zaštitu kože

Precizno dotjerivanje tijela, sigurno čak i ispod pojasa

  • Podesivi češalj s 5 postavki duljine (3, 5, 7, 9 ,11 mm)

  • Integrirani trimer (3 – 11 mm)

  • 80 minuta bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Do 5 godina jamstva

Odgovarajuće glave za podrezivanje i brijanje u jednom integriranom dizajnu

Sada pouzdano možete podrezivati i brijati dlačice na svim mjestima ispod vrata samo jednim aparatom. Upotrijebite aparat za brijanje cijelog tijela Philips serije 7000 za podrezivanje s jednim nastavkom kako biste postigli ujednačene rezultate na leđima, ramenima, prsima, trbuhu, pazusima, rukama, preponama i nogama.

Glatko i ugodno brijanje dlačica na tijelu s 4D aparatom za brijanje koji prati konture

Glatko i ugodno brijanje dlačica na tijelu s 4D aparatom za brijanje koji prati konture

Zahvaljujući glavi koja se okreće u 4 smjera, ovaj prilagodljivi aparat za brijanje tijela prilagođava se svakoj konturi tijela kako bi brijanje bilo što glađe.

Kontrolirajte duljinu dlačica s integriranim, podesivim trimerom

Kontrolirajte duljinu dlačica s integriranim, podesivim trimerom

Integrirani trimer i prilagodljivi češalj dizajnirani su za pružanje veće snage za podrezivanje čak i najdebljih dlačica. Postignite prirodan izgled ili glađe rezultate zahvaljujući prilagodljivom češlju s 5 duljina s duljinama podrezivanja od 3 mm do 11 mm.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

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4.2

od 5

35

Recenzije

81%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

11/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za tijelo

Uhvatio sam ga na popustu za 50 EUR, pa ga ocjenjujem u odnosu na tu cijenu. Odličan za skraćivanje i brijanje dlačica bilo gdje ispod vrata. Nema čupanja i boli, glatko brije sve dijelove. Stranu za brijanje do kože nisam koristio jer sam više za skraćivanje, iako je dosta hvaljena i ta funkcija. Nakon skoro dvije godine korištenja nema nikakvih problema i još radi kao nov.

Prednosti

Kvaliteta, praktičnost, lakoća korištenja

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

21/12/2025

România

România

Provjereni kupac

Excelent!

Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.

Prednosti

Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

30/11/2024

România

România

Provjereni kupac

Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!

Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!

Prednosti

Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!

Mane

Nu are!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 

  1. Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.