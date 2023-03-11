2 godine jamstva
Obustavljeno
Podesivi češalj s 5 postavki duljine (3, 5, 7, 9 ,11 mm)
Integrirani trimer (3 – 11 mm)
80 minuta bežične uporabe / 1 h punjenja
Do 5 godina jamstva
Sada pouzdano možete podrezivati i brijati dlačice na svim mjestima ispod vrata samo jednim aparatom. Upotrijebite aparat za brijanje cijelog tijela Philips serije 7000 za podrezivanje s jednim nastavkom kako biste postigli ujednačene rezultate na leđima, ramenima, prsima, trbuhu, pazusima, rukama, preponama i nogama.
Zahvaljujući glavi koja se okreće u 4 smjera, ovaj prilagodljivi aparat za brijanje tijela prilagođava se svakoj konturi tijela kako bi brijanje bilo što glađe.
Integrirani trimer i prilagodljivi češalj dizajnirani su za pružanje veće snage za podrezivanje čak i najdebljih dlačica. Postignite prirodan izgled ili glađe rezultate zahvaljujući prilagodljivom češlju s 5 duljina s duljinama podrezivanja od 3 mm do 11 mm.
Nagrade
4.2
od 5
35
Recenzije
81%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Doxox
11/03/2023
Hrvatska
Odličan trimer za tijelo
Uhvatio sam ga na popustu za 50 EUR, pa ga ocjenjujem u odnosu na tu cijenu. Odličan za skraćivanje i brijanje dlačica bilo gdje ispod vrata. Nema čupanja i boli, glatko brije sve dijelove. Stranu za brijanje do kože nisam koristio jer sam više za skraćivanje, iako je dosta hvaljena i ta funkcija. Nakon skoro dvije godine korištenja nema nikakvih problema i još radi kao nov.
Prednosti
Kvaliteta, praktičnost, lakoća korištenja
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Route67
21/12/2025
România
Dio promocije
Provjereni kupac
Excelent!
Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.
Prednosti
Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Andreicj
30/11/2024
România
Dio promocije
Provjereni kupac
Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!
Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!
Prednosti
Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!
Mane
Nu are!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.
Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.