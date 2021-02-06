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  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela
  • Nježno dotjerivanje cijelog tijela

2+3 produljeno jamstvo

Body Groomer 5000 SeriesSustav za brijanje s trostrukom zaštitom

BG5480/15

4.5
| (224) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nježno dotjerivanje cijelog tijela
Doživite glatko brijanje cijelog tijela, uključujući intimna područja uz neprestanu zaštitu kože. Tri postavke dužine omogućuju svestrano podrezivanje, a preklopivi nastavak za leđa doseže i teško dostupna područja.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Za čiste i nježne rezultate na cijelom tijelu

Nježno dotjerivanje cijelog tijela

  • Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom

  • Rezultat je glatka koža

  • Sklopivi nastavak za leđa

  • Dvosmjerni češljevi za podrezivanje

  • 100% otporan na tuširanje

Patentirana tehnologija rezanja za nježan dodir

Patentirana tehnologija rezanja za nježan dodir

Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom ima biserne vrhove za nježniji dodir s kožom, otvore u obliku dijamanta za nježno pomicanje kože i štitnik koji znatno smanjuje iritaciju kože.

Glatko brijanje do 0,2 mm dužine

Glatko brijanje do 0,2 mm dužine

Naša tehnologija brijanja do 0,2 mm pruža vam glatko i precizno podrezivanje. Listić u obliku dijamanta osigurava gladak i ujednačen rezultat, a kožu čini mekom i osvježenom.

Za dosezanje teško dostupnih mjesta

Za dosezanje teško dostupnih mjesta

Sklopivi nastavak za leđa novog dizajna pruža unaprijeđeno ergonomično držanje i znatno poboljšava dosezanje teško dostupnih dijelova tijela. Drška ima različite postavke za ugodno brijanje sa svih strana.

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

224

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

16/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod!

Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

04/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 

  1. Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje

  2. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje