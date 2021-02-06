2 godine jamstva
Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom
Rezultat je glatka koža
Sklopivi nastavak za leđa
Dvosmjerni češljevi za podrezivanje
100% otporan na tuširanje
Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom ima biserne vrhove za nježniji dodir s kožom, otvore u obliku dijamanta za nježno pomicanje kože i štitnik koji znatno smanjuje iritaciju kože.
Naša tehnologija brijanja do 0,2 mm pruža vam glatko i precizno podrezivanje. Listić u obliku dijamanta osigurava gladak i ujednačen rezultat, a kožu čini mekom i osvježenom.
Sklopivi nastavak za leđa novog dizajna pruža unaprijeđeno ergonomično držanje i znatno poboljšava dosezanje teško dostupnih dijelova tijela. Drška ima različite postavke za ugodno brijanje sa svih strana.
4.5
od 5
224
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
KrunoOs
16/07/2018
Hrvatska
Izvrstan proizvod!
Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
hump1
04/07/2018
Hrvatska
odličan proizvod
Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.
Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje