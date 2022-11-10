2 godine jamstva
Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom
Rezultat je glatka koža
Dvosmjerni češljevi za podrezivanje
100% otporan na tuširanje
Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom ima biserne vrhove za nježniji dodir s kožom, otvore u obliku dijamanta za nježno pomicanje kože i štitnik koji znatno smanjuje iritaciju kože.
Naša tehnologija brijanja do 0,2 mm pruža vam glatko i precizno podrezivanje. Listić u obliku dijamanta osigurava gladak i ujednačen rezultat, a kožu čini mekom i osvježenom.
Uz prilagodljive duljine od 2 ili 3 mm, dvosmjerni češljevi podrezuju u svim smjerovima i osiguravaju lako i učinkovito uređivanje svih dijelova tijela, čak i intimnih područja.
4.4
od 5
336
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Leon 50
30/12/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Izuzetan proizvod. Ugodan prilikom upotrebe na bilo kom dijelu tijela. Moze poslužiti i za brijanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Tunja
22/06/2018
Hrvatska
Jednostavna upotreba
Uređaj je izvrsnih karakteristika, jednostavan za upotrebu, baterija ima dug rok trajanja, nedostaje jedino još koji češalj
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.
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