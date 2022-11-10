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  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela
  • Lako i glatko dotjerivanje tijela

2+3 produljeno jamstvo

Body Groomer 3000 SeriesSustav za brijanje s trostrukom zaštitom

BG3480/15

4.4
| (336) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako i glatko dotjerivanje tijela
Doživite lako uređivanje tijela i poboljšanu zaštitu za kožu. Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom osigurava glatko brijanje, čak i na osjetljivim područjima, a češalj od 2 ili 3 mm osigurava definiran, podrezan izgled.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Za glatke i ugodne rezultate

Lako i glatko dotjerivanje tijela

  • Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom

  • Rezultat je glatka koža

  • Dvosmjerni češljevi za podrezivanje

  • 100% otporan na tuširanje

Patentirana tehnologija rezanja za nježan dodir

Patentirana tehnologija rezanja za nježan dodir

Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom ima biserne vrhove za nježniji dodir s kožom, otvore u obliku dijamanta za nježno pomicanje kože i štitnik koji znatno smanjuje iritaciju kože.

Glatko brijanje do 0,2 mm dužine

Glatko brijanje do 0,2 mm dužine

Naša tehnologija brijanja do 0,2 mm pruža vam glatko i precizno podrezivanje. Listić u obliku dijamanta osigurava gladak i ujednačen rezultat, a kožu čini mekom i osvježenom.

Češljevi koji se lako postavljaju za podrezivanje dlačica u svim smjerovima

Češljevi koji se lako postavljaju za podrezivanje dlačica u svim smjerovima

Uz prilagodljive duljine od 2 ili 3 mm, dvosmjerni češljevi podrezuju u svim smjerovima i osiguravaju lako i učinkovito uređivanje svih dijelova tijela, čak i intimnih područja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

336

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

30/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Izuzetan proizvod. Ugodan prilikom upotrebe na bilo kom dijelu tijela. Moze poslužiti i za brijanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

22/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavna upotreba

Uređaj je izvrsnih karakteristika, jednostavan za upotrebu, baterija ima dug rok trajanja, nedostaje jedino još koji češalj

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem

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  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 

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