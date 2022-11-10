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  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
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  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
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  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
  • Kratko podrezivanje, ugodno brijanje

Obustavljeno

Bodygroom series 3000aparat za dlačice na tijelu

BG2024/15

4.4
| (336) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kratko podrezivanje, ugodno brijanje
Serija 3000 dizajnirana je za podrezivanje dlačica uz veliku snagu, ali bez kompromisa po pitanju ugodnosti. Možete brijati koristeći sustav za ugodno brijanje ili podrezivati koristeći priloženi češalj za duljinu od 3 mm.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Na svim područjima ispod vrata

Kratko podrezivanje, ugodno brijanje

  • Sustav za ugodno brijanje

  • češalj se postavlja pritiskom, 3 mm

  • 50 min bežične uporabe / 8 h punjenja

S pouzdanjem možete podrezivati ili brijati dlačice na svim područjima tijela

S pouzdanjem možete podrezivati ili brijati dlačice na svim područjima tijela

Dizajniran je za sigurnu i ugodnu uporabu na pazusima, prsima i trbuhu, leđima i ramenima, preponama i nogama. Sustav za ugodno brijanje hvata i podrezuje dlačice različitih duljina, bez potrebe za uporabom više alata ili dodirivanja kože oštrim rubovima. Dvosmjerni podrezivači podrezuju dulje dlačice, a zatim ih brije mrežica, što omogućuje glađe brijanje.

Zaobljeni vrhovi i hipoalergena mrežica za ugodan osjećaj na koži

Zaobljeni vrhovi i hipoalergena mrežica za ugodan osjećaj na koži

Sustav za ugodno brijanje obuhvaća hipoalergenu mrežicu i zaobljene vrhove za zaštitu kože tijekom brijanja.

Priložen je češalj za duljinu od 3 mm za glatko podrezivanje

Priložen je češalj za duljinu od 3 mm za glatko podrezivanje

Priložen je 1 češalj za prirodno podrezivanje na 3 mm. Postavite češalj na sustav za brijanje kako biste podrezivali na fiksnu duljinu od 3 mm. Sustav za brijanje možete koristiti bez češlja kako biste postigli glađe rezultate. Za deblje dlačice preporučuje se prethodno podrezivanje pomoću češlja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.4

od 5

336

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

30/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Izuzetan proizvod. Ugodan prilikom upotrebe na bilo kom dijelu tijela. Moze poslužiti i za brijanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

22/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavna upotreba

Uređaj je izvrsnih karakteristika, jednostavan za upotrebu, baterija ima dug rok trajanja, nedostaje jedino još koji češalj

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 