2 godine jamstva
Obustavljeno
Sustav za ugodno brijanje
češalj se postavlja pritiskom, 3 mm
50 min bežične uporabe / 8 h punjenja
Dizajniran je za sigurnu i ugodnu uporabu na pazusima, prsima i trbuhu, leđima i ramenima, preponama i nogama. Sustav za ugodno brijanje hvata i podrezuje dlačice različitih duljina, bez potrebe za uporabom više alata ili dodirivanja kože oštrim rubovima. Dvosmjerni podrezivači podrezuju dulje dlačice, a zatim ih brije mrežica, što omogućuje glađe brijanje.
Sustav za ugodno brijanje obuhvaća hipoalergenu mrežicu i zaobljene vrhove za zaštitu kože tijekom brijanja.
Priložen je 1 češalj za prirodno podrezivanje na 3 mm. Postavite češalj na sustav za brijanje kako biste podrezivali na fiksnu duljinu od 3 mm. Sustav za brijanje možete koristiti bez češlja kako biste postigli glađe rezultate. Za deblje dlačice preporučuje se prethodno podrezivanje pomoću češlja.
4.4
od 5
336
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Leon 50
30/12/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Izuzetan proizvod. Ugodan prilikom upotrebe na bilo kom dijelu tijela. Moze poslužiti i za brijanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Tunja
22/06/2018
Hrvatska
Jednostavna upotreba
Uređaj je izvrsnih karakteristika, jednostavan za upotrebu, baterija ima dug rok trajanja, nedostaje jedino još koji češalj
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Aparat za dlačice na tijelu; uporaba pod tušem
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.