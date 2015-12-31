2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Super Lift&Cut
Pomične glave
Brtva Aquatec za ugodno suho brijanje i osvježavajuće vlažno brijanje. Prilagođeno korištenju s gelom ili pjenom za ugodnije brijanje, čak i pod tušem.
Zaobljene zaštitne glave niske razine trenja prilagođavaju se i prate konture lica kako bi se oštećenje kože svelo na najmanju moguću mjeru.
Kako bi se osiguralo glatko brijanje, sustav dvostrukih oštrica ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice i nježno ih podrezuje.
4.5
od 5
278
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hr02
31/12/2015
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlična ergonomija i jednostavnost upotrebe
Ovaj je poizvod odlčna kombinacija za suho-mokro brijanje.Jedina mala zamjerka je nedostatak šišaca no sve u svemu odličan brijači aparat!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
03/07/2021
Slovenija
zelo učinkovit in vzdržljiv
zelo ugodna cena za tako kvaliteten izdelek.Priporočam vsakemu moškemu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
rajce
10/11/2020
Česká republika
Provjereni kupac
kvalitní
kvalita líbí se mi velká vydrž baterie a dobře propracované
Prednosti
lze použít na suché i mokré holení
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení