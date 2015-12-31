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  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
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  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
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  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje

Obustavljeno

AquaTouchElektrični aparat za mokro i suho brijanje

AT750/16

4.5
| (278) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odlična zaštita kože, glatko brijanje
Brtva Aquatec na aparatu za brijanje tvrtke Philips osigurava ugodno suho brijanje i osvježavajuće mokro brijanje. Aparat upotrebljavajte za mokro brijanje s gelom ili pjenom za dodatnu ugodu na koži. Sada možete uživati u osvježavajućem brijanju bez brige da ćete oštetiti kožu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

brijanje mokre kože uz gel ili pjenu za brijanje

Odlična zaštita kože, glatko brijanje

  • Super Lift&Cut

  • Pomične glave

Prilagođeno korištenju s gelom ili pjenom za ugodnije brijanje

Prilagođeno korištenju s gelom ili pjenom za ugodnije brijanje

Brtva Aquatec za ugodno suho brijanje i osvježavajuće vlažno brijanje. Prilagođeno korištenju s gelom ili pjenom za ugodnije brijanje, čak i pod tušem.

Glatko klizi prateći konture lica

Glatko klizi prateći konture lica

Zaobljene zaštitne glave niske razine trenja prilagođavaju se i prate konture lica kako bi se oštećenje kože svelo na najmanju moguću mjeru.

Za ugodno i glatko brijanje

Za ugodno i glatko brijanje

Kako bi se osiguralo glatko brijanje, sustav dvostrukih oštrica ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice i nježno ih podrezuje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

278

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

31/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlična ergonomija i jednostavnost upotrebe

Ovaj je poizvod odlčna kombinacija za suho-mokro brijanje.Jedina mala zamjerka je nedostatak šišaca no sve u svemu odličan brijači aparat!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje

03/07/2021

Slovenija

Slovenija

zelo učinkovit in vzdržljiv

zelo ugodna cena za tako kvaliteten izdelek.Priporočam vsakemu moškemu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

kvalitní

kvalita líbí se mi velká vydrž baterie a dobře propracované

Prednosti

lze použít na suché i mokré holení

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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