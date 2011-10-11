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zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom

Obustavljeno

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zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom

AS111/12

zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom

Obustavljeno

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Softver i upravljački programi

Povijest programskih datoteka - English (US)

  • verzija: V022.10a.900
  • PDF dat., 50.1 kB
  • 11 October 2011

Upute za programske datoteke - English (US)

  • verzija: V1.2
  • PDF dat., 353.3 kB
  • 11 October 2011

Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik - English (US)

  • PDF dat., 2.8 MB
  • 6 December 2023

EU Izjava o sukladnosti - English (US)

  • PDF dat., 25.4 kB
  • 3 December 2023

Jamstvo i servis

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Jamstvo

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