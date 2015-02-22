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  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
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  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
  • Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon

Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom

AS111/12

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
Uživajte u odličnom zvuku dok priključna stanica Philips AS111/12 reproducira glazbu s Android telefona i istovremeno ga puni te automatski usklađuje svoj sat s vašim uređajem. U kompletu se isporučuje Songbird kako biste mogli uskladiti glazbu između telefona i računala.
Pogledajte sve prednosti

uz zvučnik s priključnom stanicom

Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon

  • za Android

FlexiDock naprednog dizajna pruža mogućnost priključivanja i punjenja Android telefona

FlexiDock naprednog dizajna pruža mogućnost priključivanja i punjenja Android telefona

FlexiDock tvrtke Philips savršen je za Android telefone. Njegov jedinstveni dizajn omogućava napredno priključivanje većine Android telefona, bez obzira na to nalazi li se priključak na donjoj, bočnoj ili čak na gornjoj strani telefona. Ova izvanredna prilagodljivost prva je te vrste jer omogućava priključivanje Android telefona raznih proizvođača bez standardnog položaja i orijentacije mikro USB priključka. Telefon se na priključnu stanicu može postaviti i u okomitom i vodoravnom položaju, tako da svoj Android telefon možete smjestiti na sredinu zvučnika.

Istražujte, dijelite glazbu i upoznajte mnoge značajke uz aplikaciju DockStudio

Istražujte, dijelite glazbu i upoznajte mnoge značajke uz aplikaciju DockStudio

Besplatna aplikacija DockStudio tvrtke Philips pruža pregršt jedinstvenih značajki za zvučnike s priključnom stanicom. Možete slušati tisuće internetskih radijskih stanica diljem svijeta, pretraživati svoju glazbenu kolekciju i dijeliti sadržaje koje slušate s prijateljima putem društvene mreže Facebook ili fotografije umjetnika na servisu Flickr. Aplikacija sadrži glazbenu funkciju Songbird koja omogućava prepoznavanje, reprodukciju i usklađivanje multimedijskih sadržaja između računala i Android uređaja. U načinu rada sata aplikacija vam omogućava postavljanje više prilagođenih glazbenih alarma i pruža ažurirana izvješća o vremenskoj prognozi. Aplikacija je potpuno besplatna i može se preuzeti na web-mjestu Google play.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze s uređaja sa sustavom Android

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze s uređaja sa sustavom Android

Slušajte sve omiljene pjesme na zvučniku koji pruža fantastičan zvuk. Ovaj zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips reproducira glazbu s Android uređaja putem Bluetooth veze. Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju DockStudio tvrtke Philips i Bluetooth će se automatski uključiti i povezati kada priključite uređaj. Uživat ćete u snažnom i izvanrednom zvuku uz nenadmašnu praktičnost. Teško da ćete naći bolji zvuk.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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