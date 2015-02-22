2 godine jamstva
Obustavljeno
za Android
FlexiDock tvrtke Philips savršen je za Android telefone. Njegov jedinstveni dizajn omogućava napredno priključivanje većine Android telefona, bez obzira na to nalazi li se priključak na donjoj, bočnoj ili čak na gornjoj strani telefona. Ova izvanredna prilagodljivost prva je te vrste jer omogućava priključivanje Android telefona raznih proizvođača bez standardnog položaja i orijentacije mikro USB priključka. Telefon se na priključnu stanicu može postaviti i u okomitom i vodoravnom položaju, tako da svoj Android telefon možete smjestiti na sredinu zvučnika.
Besplatna aplikacija DockStudio tvrtke Philips pruža pregršt jedinstvenih značajki za zvučnike s priključnom stanicom. Možete slušati tisuće internetskih radijskih stanica diljem svijeta, pretraživati svoju glazbenu kolekciju i dijeliti sadržaje koje slušate s prijateljima putem društvene mreže Facebook ili fotografije umjetnika na servisu Flickr. Aplikacija sadrži glazbenu funkciju Songbird koja omogućava prepoznavanje, reprodukciju i usklađivanje multimedijskih sadržaja između računala i Android uređaja. U načinu rada sata aplikacija vam omogućava postavljanje više prilagođenih glazbenih alarma i pruža ažurirana izvješća o vremenskoj prognozi. Aplikacija je potpuno besplatna i može se preuzeti na web-mjestu Google play.
Slušajte sve omiljene pjesme na zvučniku koji pruža fantastičan zvuk. Ovaj zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips reproducira glazbu s Android uređaja putem Bluetooth veze. Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju DockStudio tvrtke Philips i Bluetooth će se automatski uključiti i povezati kada priključite uređaj. Uživat ćete u snažnom i izvanrednom zvuku uz nenadmašnu praktičnost. Teško da ćete naći bolji zvuk.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®