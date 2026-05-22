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Air Performer serije 9000 4 u 1 pročišćivač, ventilator, grijač i ovlaživač

Novi

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Air Performer serije 90004 u 1 pročišćivač, ventilator, grijač i ovlaživač

AMF970/10

Air Performer serije 9000 4 u 1 pročišćivač, ventilator, grijač i ovlaživač

Novi

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Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 170.8 MB
  • 22 May 2026

Naš prvi uređaj 4 u 1 koji pročišćava i ovlažuje zrak te grije ili hladi prema potrebi. Uređaj automatski prilagođava svoje snažne radne značajke kako bi vaš zrak održao čistim i ugodnim tijekom cijele godine.

  • PDF dat.
  • 28 May 2026