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Pročišćivači i ovlaživači zraka
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Air Performer serije 9000 4 u 1 pročišćivač, ventilator, grijač i ovlaživač
Novi
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AMF970/10
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Korisnički priručnik
Naš prvi uređaj 4 u 1 koji pročišćava i ovlažuje zrak te grije ili hladi prema potrebi. Uređaj automatski prilagođava svoje snažne radne značajke kako bi vaš zrak održao čistim i ugodnim tijekom cijele godine.