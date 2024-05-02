ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Prijenosni radio

Obustavljeno

Podrška

Prijenosni radio

AE1530/00

Prijenosni radio

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Za iOS i Android

Aplikacija Philips Entertainment

Podržava upravljanje odabranim modelima Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikro sustava, CD audio sustava i prijenosnih radija.

Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije
Aplikacija Philips Entertainment

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 350.3 kB
  • 2 May 2024

Korisnički priručnik - English (US)

  • PDF dat., 170.2 kB
  • 1 December 2023

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći