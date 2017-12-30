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Obustavljeno

Prijenosni radio

AE1530/00

4
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Džepni model
Ovaj moderan, džepni MW/FM radio prijemnik tvrtke Philips omogućava vam uživanje u glasnom zvuku dobre kvalitete gdje god išli.
Pogledajte sve prednosti

Džepni model

  • FM/MW, analogno podešavanje

  • Ugrađeni zvučnik

  • Utikač za slušalice

  • Napajanje iz baterija

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Jedan gumb za kontrolu glasnoće i uključivanje/isključivanje

0

Ugrađeni zvučnik omogućava uživanje u glasnom slušanju radija

Ugrađeni zvučnik omogućava uživanje u glasnom slušanju radija

Zvučnik pruža dobru kvalitetu zvuka i veći užitak.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1530 Přenosné rádio

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1530 Přenosné rádio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Prednosti

fülhalgató csatlakozó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1530 Hordozható rádió

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1530 Hordozható rádió

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1530 Przenośne radio

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1530 Przenośne radio

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