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Sve serije

  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

Zamjenski filtarFiltar za ovlaživanje zraka

FY2425/30

3

| (2) Recenzije

Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000i

Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje u uređaj i osigurava dosljedno visoke performanse. Upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja otpušta nevidljivu maglicu i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija (1)

Pogledajte sve prednosti

Tehnologija NanoCloud s higijenskim ovlaživanjem

Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000i

  • Kompatibilan sa serijom 2000i

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 6 mjeseca

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilan s Philipsovom serijom 2000i 2 u 1

Kompatibilan s Philipsovom serijom 2000i 2 u 1

Zamjenski filtri za Philipsov 2 u 1 pročišćivač i ovlaživač zraka serije 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri pružaju optimalne performanse do 6 mjeseci (1), smanjujući trud i troškove

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

5
4
2
1

07/04/2020

România

România

Curatare usoara?

Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

06/01/2020

România

România

Trebuie schimbar des

De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.

Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

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Upozorenja

  1. (1) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.

  2. (2) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju