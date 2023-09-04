2 godine jamstva
9007C1
Vrsta žarulje: HB5
12 V, 65/55 W
Broj žarulja: 1
Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.
Predani smo proizvodnji najboljih proizvoda i usluga tvrtke Philips u klasi zamjenskih dijelova. Svoje proizvode izrađujemo od materijala visoke kvalitete i testiramo ih prema strogim specifikacijama kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000).
Koja žarulja od 12 V za koju primjenu? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije povezane s automobilima: svjetla registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla u pretincu za rukavice, unutarnja signalna svjetla, prednja parkirna svjetla.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled