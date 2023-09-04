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StandardKonvencionalna unutrašnjost i signalizacija

9007C1

4.3
| (31) Recenzije
Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
Naše žarulje za prednja svjetla omiljeni su izbor velikih proizvođača automobila. Nude najbolju kvalitetu u svojoj klasi uz konkurentnu cijenu.
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Philips standardne žarulje

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

  • Vrsta žarulje: HB5

  • 12 V, 65/55 W

  • Broj žarulja: 1

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Predani smo proizvodnji najboljih proizvoda i usluga tvrtke Philips u klasi zamjenskih dijelova. Svoje proizvode izrađujemo od materijala visoke kvalitete i testiramo ih prema strogim specifikacijama kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000).

Širok raspon žarulja od 12 V za svaku primjenu

Koja žarulja od 12 V za koju primjenu? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije povezane s automobilima: svjetla registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla u pretincu za rukavice, unutarnja signalna svjetla, prednja parkirna svjetla.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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