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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pakiranja
  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pakiranja

Xenon LongerLifeXenon jamstvo

85126SYS1

Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno

Žarulje Philips LongerLife Xenon automatski dolaze s 4-godišnjim jamstvom. Jednostavno registrirajte svoju kupnju online kako biste besplatno produžili jamstvo za dodatne 3 godine. Tako možete biti mirni sljedećih 7 godina.

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Produžite svoje 4-godišnje jamstvo na 7 godina u 3 jednostavna koraka

Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno

  • Vrsta žarulje: D2R

  • 85 V,35 W

  • Broj žarulja: 1

Žarulje Xenon LongerLife dolaze s besplatnim 4-godišnjim jamstvom.

Žarulje Xenon LongerLife dolaze s besplatnim 4-godišnjim jamstvom.

Žarulje Philips LongerLife Xenon nude visoku razinu kvalitete i sigurnosti. Od datuma kupnje automatski ćete dobiti besplatno 4-godišnje jamstvo.

Jednostavno se registrirajte online kako biste produžili jamstvo

Jednostavno se registrirajte online kako biste produžili jamstvo

Žarulje Xenon LongerLife imaju duži vijek trajanja od bilo koje Philipsove ksenonske žarulje. Kako biste bili potpuno bezbrižni, možete besplatno dobiti dodatno 3-godišnje jamstvo. Jednostavno se registrirajte na https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i slijedite 3 jednostavna koraka: 1. Najprije provjerite jeste li kupili originalni Philips proizvod koristeći naljepnicu s potvrdom o autentičnosti koja se nalazi na pakiranju proizvoda; 2. Nakon provjere ispunite svoje podatke online i priložite dokaz o kupnji 3. Na kraju ispišite i spremite svoju potvrdu o 7-godišnjem jamstvu.

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philips žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo.

Tehničke specifikacije

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