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Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
Žarulje Philips LongerLife Xenon automatski dolaze s 4-godišnjim jamstvom. Jednostavno registrirajte svoju kupnju online kako biste besplatno produžili jamstvo za dodatne 3 godine. Tako možete biti mirni sljedećih 7 godina.
Vrsta žarulje: D2R
85 V,35 W
Broj žarulja: 1
Žarulje Philips LongerLife Xenon nude visoku razinu kvalitete i sigurnosti. Od datuma kupnje automatski ćete dobiti besplatno 4-godišnje jamstvo.
Žarulje Xenon LongerLife imaju duži vijek trajanja od bilo koje Philipsove ksenonske žarulje. Kako biste bili potpuno bezbrižni, možete besplatno dobiti dodatno 3-godišnje jamstvo. Jednostavno se registrirajte na https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i slijedite 3 jednostavna koraka: 1. Najprije provjerite jeste li kupili originalni Philips proizvod koristeći naljepnicu s potvrdom o autentičnosti koja se nalazi na pakiranju proizvoda; 2. Nakon provjere ispunite svoje podatke online i priložite dokaz o kupnji 3. Na kraju ispišite i spremite svoju potvrdu o 7-godišnjem jamstvu.
UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philips žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo.
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