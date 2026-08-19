Jednostavno se registrirajte online kako biste produžili jamstvo

Žarulje Xenon LongerLife imaju duži vijek trajanja od bilo koje Philipsove ksenonske žarulje. Kako biste bili potpuno bezbrižni, možete besplatno dobiti dodatno 3-godišnje jamstvo. Jednostavno se registrirajte na https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i slijedite 3 jednostavna koraka: 1. Najprije provjerite jeste li kupili originalni Philips proizvod koristeći naljepnicu s potvrdom o autentičnosti koja se nalazi na pakiranju proizvoda; 2. Nakon provjere ispunite svoje podatke online i priložite dokaz o kupnji 3. Na kraju ispišite i spremite svoju potvrdu o 7-godišnjem jamstvu.