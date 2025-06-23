ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

Monitor Zaobljeni LCD mon. s tehn. Ultra Wide i prik. USB-C

Podrška

MonitorZaobljeni LCD mon. s tehn. Ultra Wide i prik. USB-C

346P1CRH/00

Monitor Zaobljeni LCD mon. s tehn. Ultra Wide i prik. USB-C

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Softver i upravljački programi

Upravljački program za Ethernet – USB-C

  • verzija: V2.0
  • ZIP dat., 22.1 MB
  • 23 June 2025

Upravljački programi za Windows 7 - English (US)

  • verzija: 346P1
  • ZIP dat., 1.2 MB
  • 24 November 2020

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike

  • PDF dat., 1.4 MB
  • 21 July 2026

Energy naljepnica

  • PDF dat., 356.4 kB
  • 21 July 2026

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći