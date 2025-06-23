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Professional Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

27B1U7903/00

Professional Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

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Softver i upravljački programi

Upravljački program za Ethernet – USB-C

  • verzija: V2.0
  • ZIP dat., 22.1 MB
  • 23 June 2025

Upravljački programi za Windows 7 - English (US)

  • verzija: 27B1U
  • ZIP dat., 11.7 kB
  • 25 February 2022

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike - English (US)

  • PDF dat., 6.2 MB
  • 19 June 2026

Energy naljepnica

  • PDF dat., 560.2 kB
  • 19 June 2026

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