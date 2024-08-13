Jednostavno briljantan
Monitor Thunderbolt™ 4 tvrtke Philips sigurno je i pouzdano rješenje za povezivanje s jednim kabelom. Uz mini LED pozadinsko osvjetljenje i certifikat DisplayHDR™ 1400, ovaj monitor generira izvanrednu sliku i preciznost boja za korisnike kojima su boje od ključne važnosti.
Brilliance 7000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovaj priključni monitor tvrtke Philips ima vezu Thunderbolt™ 4. U usporedbi s konvencionalnim USB-C monitorima, tehnologija Thunderbolt™ 4 pruža munjevite brzine prijenosa podataka od 40 Gb/s, podršku za videozapise visoke rezolucije, prijenose u više nizova s podrškom za ulančavanje, napajanje vanjskih uređaja snagom do 90 W te stabilnu Ethernet vezu od 1 Gbit/s.
Ulančavanje omogućava upotrebu više monitora i uređaja preko jednog Thunderbolt ulaza prijenosnika. S Thunderbolt ulaza prijenosnika povežite se s ovim monitorom, nakon čega se s drugog Thunderbolt ulaza na monitoru možete povezati s drugim 4K monitorom.
Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.
Nagrade
3.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Prednosti
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Mane
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum upotrebe 2024-07-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum upotrebe 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Provjereni kupac
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Ova recenzija je napravljena za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Datum upotrebe 2023-10-16
Ova recenzija je napravljena za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Datum upotrebe 2023-10-16
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Vrijednost vremena odgovora jednaka SmartResponse
Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
Rec 709 pokrivenost temeljem standarda CIE1976
Rec 2020 pokrivenost temeljem standarda CIE1976
Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.
Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1G.
U načinu prikaza SDR (standardni dinamički opseg), temperaturni opseg u radu može doći do 40 °C.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.