ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Monitor LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Podrška

MonitorLCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

172B9T/00

Monitor LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Softver i upravljački programi

Upravljački programi za Windows 8

  • verzija: v2.0
  • ZIP dat., 9.3 kB
  • 31 July 2020

Upravljački programi za Windows 7

  • verzija: v2.0
  • ZIP dat., 9.3 kB
  • 31 July 2020

Priručnici i dokumentacija

Obavijest za TCO Certified - English (US)

  • PDF dat., 101.2 kB
  • 30 May 2023

Kratki korisnički priručnik

  • PDF dat., 825.1 kB
  • 21 April 2026

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći