2 godine jamstva
172B9T/00
B Line
17 inča (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Ovaj monitor tvrtke Philips ima tehnologiju projiciranog kapacitivnog zaslona s dodirom u 10 točaka koja mu osigurava brz odziv. Možete potpuno iskoristiti nove mogućnosti aplikacija utemeljenih na dodiru te oživjeti starije aplikacije. Dodirujte i tipkajte s 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre s prijateljima. Interaktivno surađujte s kolegama na poslu ili u školi te povećajte produktivnost i učinkovitost.
U okruženjima koja nisu baš savršena trebate monitor koji je dizajniran da izdrži prskanje vode i prašinu kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu. Stupanj zaštite od prodiranja vode (IP) definiran u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 upotrebljava se za određivanje razina učinkovitosti brtvljenja električnih kućišta po pitanju prodiranja stranih tijela i vlage. Ovaj monitor tvrtke Philips zadovoljava međunarodni IP stupanj za otpornost na vodu i prašinu, odoljet će prskanju vode i prašini kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
Recenzije
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Više pojedinosti o podršci funkcije dodira prema operacijskim sustavima potražite u korisničkom priručniku pod "SmoothTouch".
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.