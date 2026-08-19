12972LLECOC1
Pažljivo vozite
Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.
Vrsta žarulje: H7
12 V, 55 W
Dugotrajna, manje zamjena
Izuzetno otporna žarulja
Broj žarulja: 1
Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja
Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.
Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.
Recenzije