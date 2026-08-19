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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pakiranja

LongLife EcoVisionDuži vijek trajanja

12972LLECOC1

Pažljivo vozite

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Pogledajte sve prednosti

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Pažljivo vozite

  • Vrsta žarulje: H7

  • 12 V, 55 W

  • Dugotrajna, manje zamjena

  • Izuzetno otporna žarulja

  • Broj žarulja: 1

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija

S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija

Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Tehničke specifikacije

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