2 godine jamstva
12342VPB1
Vrsta žarulje: H4
12 V, 60/55 W
Do 60 % veća vidljivost
Izuzetno otporna automobilska žarulja
Broj žarulja: 1
Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.
Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja
Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Philips Automotive nudi sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.
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