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Kako upotrebljavati ručnu izdajalicu Philips Avent?

Ako niste sigurni kako upotrebljavati ručnu izdajalicu Philips Avent, pročitajte upute u nastavku.

Rastavite, očistite i dezinficirajte sve dijelove prije prve upotrebe izdajalice i nakon svake upotrebe.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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