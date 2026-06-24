Kako upotrebljavati ručnu izdajalicu Philips Avent?
Ako niste sigurni kako upotrebljavati ručnu izdajalicu Philips Avent, pročitajte upute u nastavku.
Rastavite, očistite i dezinficirajte sve dijelove prije prve upotrebe izdajalice i nakon svake upotrebe.
Napomena: Izdajalicu uvijek upotrebljavajte s jastučićem.
Temeljito operite ruke sapunom i vodom te pazite da vam dojka bude čista.
Prislonite sastavljeno kućište izdajalice na dojku. Provjerite je li bradavica u sredini kako bi jastučić stvorio vakuum.
Nježno počnite pritiskati ručku sve dok ne osjetite usisavanje na dojci (pogledajte sliku u nastavku). Zatim pustite da se ručka vrati u neutralan položaj. Brzo ponovite taj korak 5 ili 6 puta kako biste pokrenuli refleks otpuštanja mlijeka.
Napomena: Ne morate pritisnuti ručku do kraja. Pritišćite je dokle god vam to ne postane neudobno. Iako ne upotrebljavate svu usisnu snagu koju izdajalica može proizvesti, mlijeko će uskoro početi teći.
Kada mlijeko počne teći, usporite pritiskanjem ručke i njezinim držanjem na trenutak prije nego što je pustite da se vrati u neutralan. Nastavite s tim ritmom dok mlijeko teče. Ako vam se ruka umori, pokušajte upotrijebiti drugu ruku ili izdajalicu postavite na drugu dojku.
Napomena: Nemojte brinuti ako mlijeko ne počne teći odmah. Opustite se i nastavite pumpati. Promjena položaja izdajalice na dojci s vremena na vrijeme može pomoći u poticanju protoka mlijeka.
Nastavite izdajati dok ne osjetite da vam je dojka prazna.
Nakon što završite s izdajanjem, pažljivo odvojite izdajalicu od dojke i odvrnite bočicu s kućišta izdajalice. Očistite ostale upotrijebljene dijelove izdajalice.
Ako i dalje imate problema s upotrebom ručne izdajalice Philips Avent, obratite nam se za dodatnu pomoć.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›