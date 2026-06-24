Philips podrška Kako sastaviti ručnu izdajalicu Philips Avent?

Ovaj članak odnosi se na izdajalice Philips Avent prikazane u nastavku.



Kako biste sastavili ručnu izdajalicu Philips Avent, slijedite navedene korake.



Napomena: prije uporabe provjerite jeste li očistili i dezinficirali sve dijelove izdajalice koji dolaze u dodir s mlijekom.

Sastavljanje ručne izdajalice Umetnite (bijeli) ventil u kućište izdajalice s donje strane. Gurnite ventil do kraja (slika 1). Zavrćite kućište izdajalice u smjeru kazaljke na satu na bočicu dok se ne pričvrsti (slika 2). Umetnite cjevčicu u silikonsku dijafragmu. Provjerite je li cjevčica gurnuta do kraja (slika 3). Umetnite silikonsku dijafragmu u kućište izdajalice s gornje strane. Prstima pritisnite kako biste provjerili je li sigurno postavljena oko ruba i je li stvoren savršeni vakuum (slika 4). Pričvrstite ručicu na dijafragmu s cjevčicom tako da otvor na ručici postavite preko kraja cjevčice. Pritišćite ručicu na kućište izdajalice dok ne sjedne na mjesto (slika 5). Stavite jastučić na kućište izdajalice i provjerite pokriva li rub kućište izdajalice. Unutarnji dio jastučića gurnite u lijevak do crte označene strelicom i provjerite jesu li rubovi jastučića ispravno zabrtvljeni oko kućišta izdajalice (slika 6). Samo za ručnu izdajalicu Essential SCF417: pritisnite između latica kako biste ispustili sav zrak.