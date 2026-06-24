Kako sastaviti ručnu izdajalicu Philips Avent?

Ovaj članak odnosi se na izdajalice Philips Avent prikazane u nastavku.
Kako biste sastavili ručnu izdajalicu Philips Avent, slijedite navedene korake.
Napomena: prije uporabe provjerite jeste li očistili i dezinficirali sve dijelove izdajalice koji dolaze u dodir s mlijekom.
Umetnite (bijeli) ventil u kućište izdajalice s donje strane. Gurnite ventil do kraja (slika 1).
Zavrćite kućište izdajalice u smjeru kazaljke na satu na bočicu dok se ne pričvrsti (slika 2).
Umetnite cjevčicu u silikonsku dijafragmu. Provjerite je li cjevčica gurnuta do kraja (slika 3).
Umetnite silikonsku dijafragmu u kućište izdajalice s gornje strane. Prstima pritisnite kako biste provjerili je li sigurno postavljena oko ruba i je li stvoren savršeni vakuum (slika 4).
Pričvrstite ručicu na dijafragmu s cjevčicom tako da otvor na ručici postavite preko kraja cjevčice. Pritišćite ručicu na kućište izdajalice dok ne sjedne na mjesto (slika 5).
Stavite jastučić na kućište izdajalice i provjerite pokriva li rub kućište izdajalice. Unutarnji dio jastučića gurnite u lijevak do crte označene strelicom i provjerite jesu li rubovi jastučića ispravno zabrtvljeni oko kućišta izdajalice (slika 6). Samo za ručnu izdajalicu Essential SCF417: pritisnite između latica kako biste ispustili sav zrak.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›