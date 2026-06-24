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Kako sastaviti ručnu izdajalicu Philips Avent?

Ovaj članak odnosi se na izdajalice Philips Avent prikazane u nastavku. 
 
Kako biste sastavili ručnu izdajalicu Philips Avent, slijedite navedene korake.

Napomena: prije uporabe provjerite jeste li očistili i dezinficirali sve dijelove izdajalice koji dolaze u dodir s mlijekom.

Kako sastaviti ručnu izdajalicu Philips Avent?

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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