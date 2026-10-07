Philips podrška Kako mijenjam postavke brzine epilatora tvrtke Philips?

Dostupne su dvije postavke brzine. Postavku male ili velike brzine možete odabrati pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje ili povlačenjem kliznog gumba za odabir brzine prema gore.



Ako jednom pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje, epilator tvrtke Philips pokreće se pri postavci velike brzine (postavka II). Ako ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje, postavka brzine promijenit će se na malu brzinu (postavka I). Kad treći put pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje, epilator će se isključiti.



Napomena: Epilator Essential ima 2 postavke brzine. Kad upotrebljavate glavu za brijanje, dostupna je samo 1 postavka brzine. Ta je postavka najpogodnija za brijanje.