Philips podrška Glava četkice ispada iz četkice Sonicare

Ako glava četkice padne s četkice za zube, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogu vam pomoći pronaći rješenje.



Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.

1. Pravilno pričvrstite glavu četkice. Ako glava četkice padne s drške četkice, provjerite je li pravilno pričvršćena. Držite glavu četkice tako da vlakna budu okrenuta u istom smjeru kao gumbi na četkici za zube. Čvrsto pritišćite glavu četkice na četkicu dok ne osjetite mali „klik”. Mali razmak između glave četkice i drške četkice za zube normalan je i potreban. Glava četkice mora se moći pomicati kako bi se stvorila odgovarajuća količina vibracija. 2. Očistite glavu četkice ili dršku. Provjerite da na dnu glave četkice i području oko metalne osovine nema nečistoća. Možete je očistiti mlakom vodom ili mekom krpom. 3. Upotrebljavajte originalnu glavu četkice. Preporučujemo da upotrebljavate originalne glave četkice tvrtke Philips. Krivotvorene glave četkice možda neće odgovarati i mogu ispasti. Imate li još problema s četkicom za zube? Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube.