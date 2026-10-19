ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Početna stranica podrške

Philips podrška

Ne mogu otvoriti Philips SpeedPro (Max) spremnik

Ako ne možete otvoriti spremnik u usisavaču SpeedPro (Max) tvrtke Philips, možda postoji jednostavno rješenje. Opisujemo ga ovdje.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: XC2011/01, XC3031/01, XC3133/01. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

Česta pitanja

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći

Tražite nešto drugo?

Upoznajte sve opcije podrške tvrtke Philips

Početna stranica podrške