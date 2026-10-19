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Ne mogu otvoriti Philips SpeedPro (Max) spremnik
Ako ne možete otvoriti spremnik u usisavaču SpeedPro (Max) tvrtke Philips, možda postoji jednostavno rješenje. Opisujemo ga ovdje.
Kada pokušavate otvoriti spremnik modela SpeedPro (Max), obavezno slijedite ove korake:
- Pritisnite gumb za otpuštanje na vrhu modela SpeedPro (Max) kako biste otpustili spremnik za prašinu. Izvadite spremnik za prašinu
- Otvorite poklopac spremnika za prašinu
- Ispraznite sadržaj u kantu za smeće
- Vratite poklopac spremnika za prašinu. Pravilno je zatvoren kada čujete da je sjeo na mjesto (pogledajte sliku 4)
- Vratite spremnik za prašinu. Pravilno je postavljen kada čujete da je sjeo na mjesto.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: XC2011/01, XC3031/01, XC3133/01. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›