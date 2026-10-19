Ne mogu otvoriti Philips SpeedPro (Max) spremnik

Kada pokušavate otvoriti spremnik modela SpeedPro (Max), obavezno slijedite ove korake:

Pritisnite gumb za otpuštanje na vrhu modela SpeedPro (Max) kako biste otpustili spremnik za prašinu. Izvadite spremnik za prašinu

Otvorite poklopac spremnika za prašinu

Ispraznite sadržaj u kantu za smeće

Vratite poklopac spremnika za prašinu. Pravilno je zatvoren kada čujete da je sjeo na mjesto (pogledajte sliku 4)