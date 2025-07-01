Philips podrška Moja četkica za zube Sonicare manje snažno vibrira

Ako upute u nastavku ne pomognu, obratite nam se ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, pa vam možemo pomoći u nabavci zamjenskog uređaja. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.



Ako vaša četkica za zube vibrira manje snažno nego prije, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogli bi vam pomoći pronaći rješenje.



Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.

1. Potpuno napunite bateriju. Četkica za zube koja nema potpuno napunjenu bateriju možda će trebati više snage za vibraciju pri izvornoj snazi. Preporučujemo da je punite preko noći najmanje 24 sata.



Punjači za sve četkice za zube Sonicare razlikuju se i nisu kompatibilni s drugim modelima Sonicare. Preporučujemo punjenje četkice za zube s pomoću originalnog punjača koji se s njom isporučuje. 2. Deaktivirajte EasyStart. Neke četkice za zube imaju aktiviranu značajku EasyStart prema zadanoj postavci. Ta značajka omogućuje sporo povećavanje razine vibracija četkice nakon svakog četkanja. Povećanje vibracije odvijat će se tijekom prvih četrnaest sesija. Ako želite da četkica za zube vibrira na uobičajeni način, preporučujemo isključivanje značajke EasyStart. 3. Zamijenite glavu četkice. Može značiti i da je glava četkice istrošena. Preporučujemo zamjenu glave četkice svaka tri mjeseca. Novu glavu četkice možete kupiti u našoj internetskoj trgovini.



Ako ste nedavno zamijenili glavu četkice, prijeđite na sljedeći korak. 4. Promijenite način četkanja Odabrani način rada utječe na razinu vibracije četkice za zube. Neki načini četkanja manje su snažni, na primjer TongueCare i Sensitive. Preporučujemo da povećate vibriranje tako da promijenite način četkanja. Isključite četkicu za zube i pritisnite gumb za način rada / intenzitet kako biste odabrali željeni način rada. 5. Promijenite postavku intenziteta. Neki modeli četkica za zube imaju postavku intenziteta. U korisničkom priručniku provjerite isporučuje li se četkica za zube s postavkom intenziteta. Odabrana postavka intenziteta može utjecati na razinu vibracije četkice za zube. Možete birati između različitih razina intenziteta. Četkica za zube automatski će odabrati razinu intenziteta na temelju glave četkice koju pričvrstite.



Intenzitet možete promijeniti tijekom četkanja tako da pritisnete gumb za način rada / intenzitet. Intenzitet se ne može podesiti kad je drška isključena. Imate li još problema s četkicom za zube? Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube.