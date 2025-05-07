ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V
  • Litij-ionska baterija 25,2 V

Baterija i punjačLitij-ionska baterija 25,2 V

XV1797/01

1
| (1) Recenzije

1 nagrada

Litij-ionska baterija 25,2 V
Litij-ionska baterija od 25,2 V kompatibilna sa svim sljedećim bežičnim usisivačima tvrtke Philips za vlažno i suho čišćenje te bežičnim usisivačima tvrtke Philips: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 i XW9465.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
AquaTrio serije 9000

AquaTrio serije 9000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW9463/11

AquaPlus serije 8000

AquaPlus serije 8000
Bežični usisavač

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Bežični usisavač

XC8057/01

AquaTrio serije 9000

AquaTrio serije 9000
Bežični usisavač za usisavanje i pranje

XW9383/01

Udvostručite vrijeme rada uz dodatnu bateriju i punjač

Litij-ionska baterija 25,2 V

  • 1 litij-ionska bat. 25,2 V, 1 dod. punj.

  • Duže vrijeme rada uz dodatnu bateriju

  • Traje do 80 min u Eco, 30 u Turbo.(1)

Udvostručite vrijeme usisavanja s litij-ionskom baterijom 25,2 V

Udvostručite vrijeme rada Philipsovog bežičnog usisivača za usisavanje i brisanje i/ili Philipsovog bežičnog usisivača.

Dodatni punjač u kompletu

Priložen je dodatni punjač za istovremeno punjenje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Ova recenzija je napravljena za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Ova recenzija je napravljena za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. (1) Samo ručna jedinica.