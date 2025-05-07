2 godine jamstva
XV1797/01
1 litij-ionska bat. 25,2 V, 1 dod. punj.
Duže vrijeme rada uz dodatnu bateriju
Traje do 80 min u Eco, 30 u Turbo.(1)
Udvostručite vrijeme rada Philipsovog bežičnog usisivača za usisavanje i brisanje i/ili Philipsovog bežičnog usisivača.
Priložen je dodatni punjač za istovremeno punjenje.
Nagrade
1.0
od 5
1
Recenzije
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Ova recenzija je napravljena za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Ova recenzija je napravljena za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Samo ručna jedinica.