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  • Otopina za čišćenje poda
  • Otopina za čišćenje poda

Sredstvo za čišćenje podaPogodno za sve vrste tvrdih podova

XV1792/01

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Otopina za čišćenje poda
Philipsovo sredstvo za čišćenje poda osmišljeno je za sve vrste tvrdih podova, a učinkovito uklanja masnoću, mrlje i ljepljivu prašinu. Kompatibilno je s usisivačima tvrtke Philips s funkcijom mokrog brisanja za temeljito čišćenje.
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XW9383/01

za sve vrste tvrdih podova

Otopina za čišćenje poda

  • Pogodno za sve vrste tvrdih podova

  • Uklanja masnoću, mrlje i ljepljivu prljavštinu

  • Jedna bočica za 25 sesija čišćenja

  • Kompatibilno sa svim Philipsovim aparatima za mokro čišćenje

Koncentrirana formula za čišćenje

Čep za doziranje isporučuje se za ispravno mjerenje doziranja. Doziranje od 10 ml za 1 punjenje spremnika vode, ukupno 25 sesija čišćenja za jednu bocu.

Formula sigurna za ljubimce i cijelu obitelj

Formula sigurna za ljubimce i cijelu obitelj pri predviđenoj primjeni

Učinkovito sredstvo za čišćenje za sve vrste tvrdih podova

Najoptimalniji i profesionalni rezultati čišćenja uz vaš uređaj za mokro čišćenje podova tvrtke Philips na podovima od laminata, parketa, drva, pločica, mramora, betona, PVC-a, i još mnogo toga

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Prednosti

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Mane

zadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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