2 godine jamstva
XW9463/11
XW7110/01
XC3133/01
XC8055/01
XC8057/01
XW9383/01
Pogodno za sve vrste tvrdih podova
Uklanja masnoću, mrlje i ljepljivu prljavštinu
Jedna bočica za 25 sesija čišćenja
Kompatibilno sa svim Philipsovim aparatima za mokro čišćenje
Čep za doziranje isporučuje se za ispravno mjerenje doziranja. Doziranje od 10 ml za 1 punjenje spremnika vode, ukupno 25 sesija čišćenja za jednu bocu.
Formula sigurna za ljubimce i cijelu obitelj pri predviđenoj primjeni
Najoptimalniji i profesionalni rezultati čišćenja uz vaš uređaj za mokro čišćenje podova tvrtke Philips na podovima od laminata, parketa, drva, pločica, mramora, betona, PVC-a, i još mnogo toga
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Prednosti
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Mane
zadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah