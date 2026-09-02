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Komplet zamjenskih filtara za mokro pranje Za seriju 6000 i 7000

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Komplet zamjenskih filtara za mokro pranjeZa seriju 6000 i 7000

XV1770/10

Komplet zamjenskih filtara za mokro pranje Za seriju 6000 i 7000

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Komplet zamjenskih filtara za mokro brisanje kompatibilan s asortimanom Philipsovih bežičnih usisivača za usisavanje i mokro brisanje AquaTrio serija 7000 i 6000. Komplet sadrži 2 kompleta filtara za mokro brisanje. Preporučujemo zamjenu svakih šest mjeseci.

  • PDF dat.
  • 2 September 2026

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