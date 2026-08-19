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Novi

Philips PowerUp 20Bežični usisivač

XC2213/10

Brzo i snažno svakodnevno čišćenje

PowerUp prikuplja više nečistoća iz svih smjerova zahvaljujući nastavku od 360° i snazi usisavanja do 100 AW (2) za brže čišćenje. Jednostavan za uporabu s dizajnom protiv zapetljavanja i spremnikom koji se lako otvara. Vrijeme rada do 50 min (5) i 3 nastavka za čišćenje cijelog doma.

Pogledajte sve prednosti

Prikuplja više nečistoće od običnih štapnih usisavača(1)

Brzo i snažno svakodnevno čišćenje

  • Visoke performanse do 100 AW(2)

  • Nastavak 360° prikuplja 99,99 % prašine(4) u svim smjerovima

  • Vrijeme rada do 50 min(5)

PowerUp privlači više prljavštine od običnih štapnih usisavača(1)

PowerUp privlači više prljavštine od običnih štapnih usisavača(1)

Tehnologija PowerUp pojačava snagu usisavanja na tvrdim podovima i tepisima zahvaljujući patentiranom dizajnu nastavka u obliku slova V i snažnom motoru, koji uvlači više prljavštine uz manji napor za do 50 % čistije podove (3).

Patentirani nastavak 360° čisti iz svih smjerova

Patentirani nastavak 360° čisti iz svih smjerova

Patentirani PowerUp nastavak omogućuje usisavanje iz svih smjerova pod kutom od 360°, naprijed, natrag i sa strane, za brže čišćenje bez potrebe za višestrukim prolascima preko iste površine. Njegov visoko učinkovit dizajn prikuplja do 99,99 % (4) prašine s podova.

Usisavanje od 100 AW(2) za svakodnevnu prljavštinu

Usisavanje od 100 AW(2) za svakodnevnu prljavštinu

Snaga usisavanja do 100 AW (2) – naš snažni bežični štapni usisavač uklanja tvrdokornu prljavštinu, prašinu i dlake s tepiha, tvrdih podova i tapeciranih površina za temeljito očišćen svaki kutak.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. (1) Najviši prosječni učinak prikupljanja prašine i nečistoće na tvrdim i mekim podovima, prema IEC 62885-2:2021, testirano u usporedbi s vrhunskim štapnim usisavačima bez povratnog usisavanja, EU, 2025.

  2. (2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Sec. 5.11, u načinu rada Turbo na ulazu.

  3. (3) "Čišći" se odnosi na manje preostale nečistoće i prašine, prema IEC 62885-2:2021, testirano u usporedbi s prosjekom vrhunskih štapnih usisavača, EU, 2025.

  4. (4) Na tvrdim podovima, u najvišem načinu rada.

  5. (5) U načinu rada Eco, na tvrdim podovima, u ručnom načinu.

  6. (6) ≥99,9 %, 0,5-0,7 μm, filtracija cijelog uređaja testirana prema IEC 62885-4. Alergeni se odnose na nežive tvari.

  7. (7) S nastavkom za čišćenje tvrdih podova.