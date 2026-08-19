Novi
XC2213/10
Brzo i snažno svakodnevno čišćenje
PowerUp prikuplja više nečistoća iz svih smjerova zahvaljujući nastavku od 360° i snazi usisavanja do 100 AW (2) za brže čišćenje. Jednostavan za uporabu s dizajnom protiv zapetljavanja i spremnikom koji se lako otvara. Vrijeme rada do 50 min (5) i 3 nastavka za čišćenje cijelog doma.
Visoke performanse do 100 AW(2)
Nastavak 360° prikuplja 99,99 % prašine(4) u svim smjerovima
Vrijeme rada do 50 min(5)
Tehnologija PowerUp pojačava snagu usisavanja na tvrdim podovima i tepisima zahvaljujući patentiranom dizajnu nastavka u obliku slova V i snažnom motoru, koji uvlači više prljavštine uz manji napor za do 50 % čistije podove (3).
Patentirani PowerUp nastavak omogućuje usisavanje iz svih smjerova pod kutom od 360°, naprijed, natrag i sa strane, za brže čišćenje bez potrebe za višestrukim prolascima preko iste površine. Njegov visoko učinkovit dizajn prikuplja do 99,99 % (4) prašine s podova.
Snaga usisavanja do 100 AW (2) – naš snažni bežični štapni usisavač uklanja tvrdokornu prljavštinu, prašinu i dlake s tepiha, tvrdih podova i tapeciranih površina za temeljito očišćen svaki kutak.
Recenzije
(1) Najviši prosječni učinak prikupljanja prašine i nečistoće na tvrdim i mekim podovima, prema IEC 62885-2:2021, testirano u usporedbi s vrhunskim štapnim usisavačima bez povratnog usisavanja, EU, 2025.
(2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Sec. 5.11, u načinu rada Turbo na ulazu.
(3) "Čišći" se odnosi na manje preostale nečistoće i prašine, prema IEC 62885-2:2021, testirano u usporedbi s prosjekom vrhunskih štapnih usisavača, EU, 2025.
(4) Na tvrdim podovima, u najvišem načinu rada.
(5) U načinu rada Eco, na tvrdim podovima, u ručnom načinu.
(6) ≥99,9 %, 0,5-0,7 μm, filtracija cijelog uređaja testirana prema IEC 62885-4. Alergeni se odnose na nežive tvari.
(7) S nastavkom za čišćenje tvrdih podova.