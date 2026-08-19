Brzo i snažno svakodnevno čišćenje

PowerUp prikuplja više nečistoća iz svih smjerova zahvaljujući nastavku od 360° i snazi usisavanja do 100 AW (2) za brže čišćenje. Jednostavan za uporabu s dizajnom protiv zapetljavanja i spremnikom koji se lako otvara. Vrijeme rada do 50 min (5) i 3 nastavka za čišćenje cijelog doma.