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UV Power ChargerKompatibilan s aparatom i9000 Prestige Ultra

XA90/00

4.6
| (167) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod
UV punjač
Istovremeno punite i dezinficirajte aparat za brijanje. Ubija 99,99 % bakterija*
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Kompatibilan s i9000 Prestige Ultra aparatom za brijanje

UV punjač

  • Dezinificira UV svjetlom za 10 min

  • Punjenje omogućava do 6 tjedana brijanja

  • Praktičan za putovanja

Prvi etui s UV punjačem za aparat za brijanje na svijetu

Prvi etui s UV punjačem za aparat za brijanje na svijetu

Ubija 99,99 % bakterija*. Dezinficira UV svjetlom za 10 minuta. Istovremeno punite i dezinficirajte aparat za brijanje

Praktičan za putovanja

Praktičan za putovanja

Štiti aparat za brijanje od oštećenja i ogrebotina.

Baterija dužeg trajanja

Punjenje omogućava do 6 tjedana brijanja. Snažna litij-ionska baterija od 2600 mAh

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

167

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski uređaj, sve preporuke

model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Prednosti

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Mane

Neeko náplň na čistenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Spoľahlivý

Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Ova recenzija je napravljena za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

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Upozorenja

  1. Ubija 99,9 % bakterija Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus, za 10 min na površini aparata za brijanje, testirao neovisni laboratorij.