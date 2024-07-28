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  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
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  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši
  • Poput koncertne dvorane za vaše uši

Obustavljeno

FidelioX3 žične slušalice otvorenog tipa za preko ušiju

X3/00

4.8
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Poput koncertne dvorane za vaše uši
Pružajući potpun doživljaj, od pjevačeva disanja do škripanja prstiju na hvataljkama instrumenata, ove slušalice otvorenog tipa za prave audiofile spajaju perolaku udobnost i vrhunsku prilagodbu. Otkrijte nove slojeve transparentnosti i detaljnosti zvuka svaki put kada ih stavite.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za audiofile

Poput koncertne dvorane za vaše uši

  • Široki, prirodan opseg zvuka

  • Udobne i lake poput pera

  • Vrhunska završna obrada u koži/metalu

  • Odvojivi kabel od 3 m

Proizvedeno za iznimne performanse

Proizvedeno za iznimne performanse

Slušalice Philips Fidelio X3 odlikuju se dvoslojnim školjkama za uši koje smanjuju rezonanciju i vibracije. Neodimijske pogonske jedinice dizajnirane su za nagib od 15 stupnjeva, prilagođavaju se prirodnog geometriji vaših ušiju za optimalnu točnost pri visokim frekvencijama. Rezultat: besprijekorne performanse s izvanrednim detaljima.

Osjetite strast. Vrhunski dizajn

Osjetite strast. Vrhunski dizajn

Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju nisu izrađene samo za nevjerojatan zvuk: također i djeluju nevjerojatno. Lagana, meka unutarnja traka za glavu podešava se za savršeno pristajanje. Vanjska traka za glavu dodaje umirujuću težinu, a čvrsto prianjanje poput pera laganih jastučića od memorijske pjene osigurava savršeno brtvljenje. Idealno za dugo slušanje.

Dizajn otvorenog tipa. Širok, prirodan zvuk

Dizajn otvorenog tipa. Širok, prirodan zvuk

Školjke za uši otvorenog tipa presvučene su akustički propusnom tkaninom za zvučnike Kvadrat. Zrak slobodno struji kroz tkaninu – uklanja povećanje tlaka iza membrane i stvara prožimajući, prostoran zvuk.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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  • Award image AWARD-1679510

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/07/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Prednosti

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Prednosti

Komfort

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

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