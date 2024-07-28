2 godine jamstva
Obustavljeno
Široki, prirodan opseg zvuka
Udobne i lake poput pera
Vrhunska završna obrada u koži/metalu
Odvojivi kabel od 3 m
Slušalice Philips Fidelio X3 odlikuju se dvoslojnim školjkama za uši koje smanjuju rezonanciju i vibracije. Neodimijske pogonske jedinice dizajnirane su za nagib od 15 stupnjeva, prilagođavaju se prirodnog geometriji vaših ušiju za optimalnu točnost pri visokim frekvencijama. Rezultat: besprijekorne performanse s izvanrednim detaljima.
Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju nisu izrađene samo za nevjerojatan zvuk: također i djeluju nevjerojatno. Lagana, meka unutarnja traka za glavu podešava se za savršeno pristajanje. Vanjska traka za glavu dodaje umirujuću težinu, a čvrsto prianjanje poput pera laganih jastučića od memorijske pjene osigurava savršeno brtvljenje. Idealno za dugo slušanje.
Školjke za uši otvorenog tipa presvučene su akustički propusnom tkaninom za zvučnike Kvadrat. Zrak slobodno struji kroz tkaninu – uklanja povećanje tlaka iza membrane i stvara prožimajući, prostoran zvuk.
Nagrade
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Provjereni kupac
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Prednosti
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Prednosti
Komfort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3