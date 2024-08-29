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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Bežični kućni zvučnik

TAW6505/10

3.5

| (14) Recenzije

Bogatiji zvuk. U bilo kojoj prostoriji.

Ovaj moćan bežični zvučnik donosi 80 W bogatog zvuka – samostalno ili u sklopu konfiguracije za više prostorija. Možete uživati u stereo zvuku i detaljnoj, savršenoj sinkronizaciji i jednostavnoj kontroli, bez obzira na to povezujete li se s televizorom ili drugim zvučnicima.

Pogledajte sve prednosti

Bogatiji zvuk. U bilo kojoj prostoriji.

  • Wi-Fi. Zvuk u više prostorija

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezivanje s glasovnim pomoćnicima

  • Ugrađeni LED

Pojačajte zvuk zvučnika pametnog asistenta

Zatražite od uređaja s podrškom za uslugu Alexa ili bilo kojeg uređaja s Google asistentom reprodukciju glazbe preko zvučnika. Pojačajte zvuk za zabavu. Kasno navečer ga stišajte. Uživajte u vijestima i drugim sadržajima. Sve to potpuno bez uporabe ruku.

Radi s vašim omiljenim AI glasovnim pomoćnicima

Bogati zvuk u bilo kojoj prostoriji. Savršena sinkronizacija između prostorija

Dva woofera, dva pasivna zvučnika i dva visokotonca u kombinaciji daju zvuk koji ispunjava prostor, sa snažnim basom i kristalno jasnim visokim tonovima. Wi-Fi usmjeravanje daje signal najviše kvalitete, osiguravajući savršenu sinkronizaciju zvuka između zvučnika ili prostorija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.5

od 5

14

Recenzije

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Prednosti

kvaliteta zvoka in izdelava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

vrhunski zvok za dnevno sobo

zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Prednosti

hezky hraje

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum upotrebe 2022-01-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum upotrebe 2022-01-17

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