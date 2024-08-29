Obustavljeno
TAW6505/10
Bogatiji zvuk. U bilo kojoj prostoriji.
Ovaj moćan bežični zvučnik donosi 80 W bogatog zvuka – samostalno ili u sklopu konfiguracije za više prostorija. Možete uživati u stereo zvuku i detaljnoj, savršenoj sinkronizaciji i jednostavnoj kontroli, bez obzira na to povezujete li se s televizorom ili drugim zvučnicima.
Wi-Fi. Zvuk u više prostorija
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezivanje s glasovnim pomoćnicima
Ugrađeni LED
Zatražite od uređaja s podrškom za uslugu Alexa ili bilo kojeg uređaja s Google asistentom reprodukciju glazbe preko zvučnika. Pojačajte zvuk za zabavu. Kasno navečer ga stišajte. Uživajte u vijestima i drugim sadržajima. Sve to potpuno bez uporabe ruku.
Dva woofera, dva pasivna zvučnika i dva visokotonca u kombinaciji daju zvuk koji ispunjava prostor, sa snažnim basom i kristalno jasnim visokim tonovima. Wi-Fi usmjeravanje daje signal najviše kvalitete, osiguravajući savršenu sinkronizaciju zvuka između zvučnika ili prostorija.
3.5
od 5
14
Recenzije
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Prednosti
kvaliteta zvoka in izdelava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Zebra54321
29/08/2024
Slovenija
vrhunski zvok za dnevno sobo
zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Prednosti
hezky hraje
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum upotrebe 2022-01-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum upotrebe 2022-01-17