Obustavljeno
TAW6205/10
Svi vaši zvukovi. U svakoj prostoriji.
Bežični zvučnik odličan je sam za sebe, a još bolji s drugima. Kombinirajte ga s televizorom ili drugim zvučnicima za sjajan zvuk u više prostorija. Uparite ga za stereo. Produbite Ambilight Philips televizora svojim zvučnikom.
Wi-Fi. Zvuk u više prostorija
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezivanje s glasovnim pomoćnicima
Ugrađeni LED
Bez obzira na to usmjeravate li izravno iz usluge Spotify ili pristupate albumima u visokoj razlučivosti na usluzi Tidal putem aplikacije Play-Fi, ovaj zvučnik podržava sve. Od popisa pjesama za zabavu i opuštanje do podcastova u uredu, sve vaše omiljene pjesme zvučat će bogatije, dublje i jasnije.
2.4
od 5
5
Recenzije
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Prednosti
Funkcje
Mane
Brak
Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum upotrebe 2019-10-24
Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum upotrebe 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Prednosti
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Mane
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum upotrebe 2022-01-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum upotrebe 2022-01-16
WLRS
03/07/2022
Slovensko
Hrozny zvuk
Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.
Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Datum upotrebe 2022-06-03
Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Datum upotrebe 2022-06-03