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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s gornje prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični kućni zvučnik

TAW6205/10

2.4

| (5) Recenzije

Svi vaši zvukovi. U svakoj prostoriji.

Bežični zvučnik odličan je sam za sebe, a još bolji s drugima. Kombinirajte ga s televizorom ili drugim zvučnicima za sjajan zvuk u više prostorija. Uparite ga za stereo. Produbite Ambilight Philips televizora svojim zvučnikom.

Pogledajte sve prednosti

Svi vaši zvukovi. U svakoj prostoriji.

  • Wi-Fi. Zvuk u više prostorija

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezivanje s glasovnim pomoćnicima

  • Ugrađeni LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Sve je tu

Bez obzira na to usmjeravate li izravno iz usluge Spotify ili pristupate albumima u visokoj razlučivosti na usluzi Tidal putem aplikacije Play-Fi, ovaj zvučnik podržava sve. Od popisa pjesama za zabavu i opuštanje do podcastova u uredu, sve vaše omiljene pjesme zvučat će bogatije, dublje i jasnije.

Konfiguracija za više prostorija uz aplikaciju Play-Fi ili Philips Sound

Napajanje na izmjeničnu struju. Dimenzije: 115x212x116 mm

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.4

od 5

5

Recenzije

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Prednosti

Funkcje

Mane

Brak

Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum upotrebe 2019-10-24

Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum upotrebe 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Prednosti

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Mane

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum upotrebe 2022-01-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum upotrebe 2022-01-16

03/07/2022

Slovensko

Slovensko

Hrozny zvuk

Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.

Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Datum upotrebe 2022-06-03

Ova recenzija je napravljena za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Datum upotrebe 2022-06-03

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