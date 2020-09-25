ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Primarna slika

Obustavljeno

Originalni radio

TAVS700/10

5

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Kultne vibracije

Ovaj električni Bluetooth radio spoj je autentičnog stila iz 1950-tih i modernih radnih značajki. Drveno kućište, bakreni kotačići te zatamljeni zaslon čine ovaj uređaj savršenim središnjim elementom svake prostorije. Digitalni radijski prijemnik pruža jasan prijem.

Pogledajte sve prednosti

Kultne vibracije

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 20 W

Mrežasta rešetka bakrene nijanse pušta zvuk da struji

Mrežasta rešetka bakrene nijanse pušta zvuk da struji

Vintage drvena kutija. Detalji iz 50.-ih godina prošlog stoljeća

Ovaj Bluetooth radio odaje priznanje kultnom stolnom radiju Philips Philetta 254. Starinska drvena kutija odiše šarmom. Detalji iz 1950-ih godina na dvama regulatorima i rešetki zvučnika vraća vas u doba kad su radio valovima vladali jazz i rock-and-roll.

Masa 2,55 kg

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Prednosti

Dizajn kvaliteta zvuk

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-08-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-08-25

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

čudovit izgled - Retro

kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.

Prednosti

retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-03-03

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Top izdelek za ljudi z nostalgijo

Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.

Prednosti

Zvok, ura, nastavitve

Mane

alarm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-04-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-04-18

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi