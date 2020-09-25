Obustavljeno
Kultne vibracije
Ovaj električni Bluetooth radio spoj je autentičnog stila iz 1950-tih i modernih radnih značajki. Drveno kućište, bakreni kotačići te zatamljeni zaslon čine ovaj uređaj savršenim središnjim elementom svake prostorije. Digitalni radijski prijemnik pruža jasan prijem.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 20 W
Mrežasta rešetka bakrene nijanse pušta zvuk da struji
Ovaj Bluetooth radio odaje priznanje kultnom stolnom radiju Philips Philetta 254. Starinska drvena kutija odiše šarmom. Detalji iz 1950-ih godina na dvama regulatorima i rešetki zvučnika vraća vas u doba kad su radio valovima vladali jazz i rock-and-roll.
5.0
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Prednosti
Dizajn kvaliteta zvuk
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-08-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-08-25
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
čudovit izgled - Retro
kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.
Prednosti
retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-03-03
monka1969
18/05/2020
Slovenija
Top izdelek za ljudi z nostalgijo
Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.
Prednosti
Zvok, ura, nastavitve
Mane
alarm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-04-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-04-18