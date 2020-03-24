Obustavljeno
Ugodan poput džeza
Ugrijat će vam srce. Zvuk uz koji možete zaplesati. Ovaj veliki Bluetooth zvučnik u retro stilu omogućava deset sati reprodukcije, snažan bas i aux ulaz za spajanje s bilo kojim izvorom. Autentični detalji iz 1950-ih dodaju bezvremensku čaroliju.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 10 W
10 sati reprodukcije
Ovaj retro Bluetooth zvučnih izgleda kao da je iz 50.-ih godina prošlog stojeća. Vintage drvena kutija. Kotačić za upravljanje jačinom zvuka i rešetka zvučnika mjedene boje. Detalji iz vremena kada je džez uživao veliku popularnost, a rock and roll tek nastajao.
Potpuno napunjena baterija omogućuje 10 sati reprodukcije. Punjenje traje četiri sata, a olakšava ga priloženi mikro USB kabel. Jednostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripremate ovaj zvučnik za uparivanje s uređajem Bluetooth.
Od hip-hopa do elektronske glazbe. Samo zašto što zvučnik izgleda kao iz razdoblja džeza, to ne znači da i svira samo džez. Što god slušali, pogonska jedinica punog opsega od 3" daje jasan, detaljan zvuk. Otvor bass-reflex popunjava niske tonove i daje zaokružen, snažan odziv basa.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Prednosti
Super wygląd i dźwięk
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-24