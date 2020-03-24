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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAVS500/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Ugodan poput džeza

Ugrijat će vam srce. Zvuk uz koji možete zaplesati. Ovaj veliki Bluetooth zvučnik u retro stilu omogućava deset sati reprodukcije, snažan bas i aux ulaz za spajanje s bilo kojim izvorom. Autentični detalji iz 1950-ih dodaju bezvremensku čaroliju.

Pogledajte sve prednosti

Ugodan poput džeza

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 10 W

  • 10 sati reprodukcije

Vintage drvena kutija. Detalji iz 50.-ih godina prošlog stoljeća

Ovaj retro Bluetooth zvučnih izgleda kao da je iz 50.-ih godina prošlog stojeća. Vintage drvena kutija. Kotačić za upravljanje jačinom zvuka i rešetka zvučnika mjedene boje. Detalji iz vremena kada je džez uživao veliku popularnost, a rock and roll tek nastajao.

10 sati reprodukcije

Potpuno napunjena baterija omogućuje 10 sati reprodukcije. Punjenje traje četiri sata, a olakšava ga priloženi mikro USB kabel. Jednostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripremate ovaj zvučnik za uparivanje s uređajem Bluetooth.

Jasan, detaljan zvuk. Pogonska jedinica punog opsega od 3"

Od hip-hopa do elektronske glazbe. Samo zašto što zvučnik izgleda kao iz razdoblja džeza, to ne znači da i svira samo džez. Što god slušali, pogonska jedinica punog opsega od 3" daje jasan, detaljan zvuk. Otvor bass-reflex popunjava niske tonove i daje zaokružen, snažan odziv basa.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Prednosti

Super wygląd i dźwięk

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-24

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