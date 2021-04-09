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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAVS300/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Kombinacija modernog i retro dizajna

Reproduciraj na svoj način. Ovaj Bluetooth zvučnik donosi prijenosni zvučni sustav u retro pakiranju. Omogućava deset sati reprodukcije,čisti zvuk i aux ulaz za spajanje s bilo kojim izvorom. Autentični detalji u drvu i bronci iz 1950-ih dodaju bezvremensku čaroliju.

Pogledajte sve prednosti

Kombinacija modernog i retro dizajna

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 4 W

  • 10 sati reprodukcije

Vintage drvena kutija. Detalji iz 50.-ih godina prošlog stoljeća

Ovaj retro Bluetooth zvučnih izgleda kao da je iz 50.-ih godina prošlog stojeća. Vintage drvena kutija. Kotačić za upravljanje jačinom zvuka i rešetka zvučnika mjedene boje. Detalji iz vremena kada je džez uživao veliku popularnost, a rock and roll tek nastajao.

10 sati reprodukcije

Potpuno napunjena baterija omogućuje 10 sati reprodukcije. Punjenje traje četiri sata, a olakšava ga priloženi mikro USB kabel. Jednostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripremate ovaj zvučnik za uparivanje s uređajem Bluetooth.

Jasan, detaljan zvuk. Pogonska jedinica punog opsega od 1,75"

Od klasične do elektroničke glazbe. Sama činjenica da zvučnici izgledaju kao jazz ne znači da su dobri samo za sviranje jazza. Bez obzira na to što slušate, pogonska jedinica punog opsega od 1,75" daje jasan, bistar zvuk. Pasivni zvučnici pojačavaju bas i daju vam ugodne udarce na niskim tonovima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum upotrebe 2020-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum upotrebe 2020-04-09

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