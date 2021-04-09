Obustavljeno
Kombinacija modernog i retro dizajna
Reproduciraj na svoj način. Ovaj Bluetooth zvučnik donosi prijenosni zvučni sustav u retro pakiranju. Omogućava deset sati reprodukcije,čisti zvuk i aux ulaz za spajanje s bilo kojim izvorom. Autentični detalji u drvu i bronci iz 1950-ih dodaju bezvremensku čaroliju.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 4 W
10 sati reprodukcije
Ovaj retro Bluetooth zvučnih izgleda kao da je iz 50.-ih godina prošlog stojeća. Vintage drvena kutija. Kotačić za upravljanje jačinom zvuka i rešetka zvučnika mjedene boje. Detalji iz vremena kada je džez uživao veliku popularnost, a rock and roll tek nastajao.
Potpuno napunjena baterija omogućuje 10 sati reprodukcije. Punjenje traje četiri sata, a olakšava ga priloženi mikro USB kabel. Jednostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripremate ovaj zvučnik za uparivanje s uređajem Bluetooth.
Od klasične do elektroničke glazbe. Sama činjenica da zvučnici izgledaju kao jazz ne znači da su dobri samo za sviranje jazza. Bez obzira na to što slušate, pogonska jedinica punog opsega od 1,75" daje jasan, bistar zvuk. Pasivni zvučnici pojačavaju bas i daju vam ugodne udarce na niskim tonovima.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
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09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum upotrebe 2020-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum upotrebe 2020-04-09