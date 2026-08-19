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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroPrijenosni radio

TAV2000FB/00

The Janet

Poezija za oči i uši! Ovaj prijenosni kućni radio osmišljen je kako bi oduševio svojim odvažnim izgledom te bogatim i toplim zvukom. Uživajte u kristalno čistom FM radiju i jednostavno reproducirajte popise za reprodukciju: tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

Pogledajte sve prednosti

The Janet

  • Klasičan dizajn, moderan zvuk

  • Digitalno ugađanje FM radija

  • Bluetooth® 5.4

  • Baterija koju može zamijeniti korisnik

Izgled iz prošlosti, zvuk današnjice

Izgled iz prošlosti, zvuk današnjice

Privući će vas klasičan dizajn, a zadržati topao zvuk. Ovaj prijenosni radio vraća zaobljeni dizajn i taktilni regulator glasnoće radijskih prijamnika iz 1950-ih te im dodaje dašak toplog, iznenađujuće snažnog zvuka iz svoje širokopojasne zvučničke jedinice od 2.5”. Savršen je spoj tradicije i inovacije.

Digitalni FM prijamnik s do 20 memoriranih postaja

Digitalni FM prijamnik s do 20 memoriranih postaja

Glazba, vijesti, drame ili sport? Što god voljeli slušati, ovaj FM radio pruža kristalno jasan prijam zahvaljujući teleskopskoj anteni. Digitalno ugađanje iznimno olakšava pronalaženje postaja, a možete i pohraniti 20 memoriranih postaja te svoje dvije omiljene dodijeliti tipkama za brzi pristup označenima brojevima 1 i 2 na prednjoj strani radija.

Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Ovaj radio klasičnog izgleda nudi mnogo više od samog radija. Bluetooth® 5.4 povezivanje omogućuje vam reprodukciju podcasta, popisa pjesama i drugih sadržaja s pametnog uređaja putem radija. Uživat ćete u stabilnoj vezi i visokokvalitetnom zvuku čak i ako se vaš popis pjesama reproducira s telefona koji ste ostavili u drugoj prostoriji.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.