TAV2000FB/00
The Janet
Poezija za oči i uši! Ovaj prijenosni kućni radio osmišljen je kako bi oduševio svojim odvažnim izgledom te bogatim i toplim zvukom. Uživajte u kristalno čistom FM radiju i jednostavno reproducirajte popise za reprodukciju: tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.
Klasičan dizajn, moderan zvuk
Digitalno ugađanje FM radija
Bluetooth® 5.4
Baterija koju može zamijeniti korisnik
Privući će vas klasičan dizajn, a zadržati topao zvuk. Ovaj prijenosni radio vraća zaobljeni dizajn i taktilni regulator glasnoće radijskih prijamnika iz 1950-ih te im dodaje dašak toplog, iznenađujuće snažnog zvuka iz svoje širokopojasne zvučničke jedinice od 2.5”. Savršen je spoj tradicije i inovacije.
Glazba, vijesti, drame ili sport? Što god voljeli slušati, ovaj FM radio pruža kristalno jasan prijam zahvaljujući teleskopskoj anteni. Digitalno ugađanje iznimno olakšava pronalaženje postaja, a možete i pohraniti 20 memoriranih postaja te svoje dvije omiljene dodijeliti tipkama za brzi pristup označenima brojevima 1 i 2 na prednjoj strani radija.
Ovaj radio klasičnog izgleda nudi mnogo više od samog radija. Bluetooth® 5.4 povezivanje omogućuje vam reprodukciju podcasta, popisa pjesama i drugih sadržaja s pametnog uređaja putem radija. Uživat ćete u stabilnoj vezi i visokokvalitetnom zvuku čak i ako se vaš popis pjesama reproducira s telefona koji ste ostavili u drugoj prostoriji.
Recenzije
Verbalni žig i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.