2 godine jamstva
TAV2000FB/00
Klasičan dizajn, moderan zvuk
FM digitalno podešavanje
Bluetooth® 5.4
Baterija koju može zamijeniti korisnik
Klasičan dizajn i topao zvuk. Ovaj prijenosni radio vraća zaobljen dizajn i taktilni kotačić za glasnoću kakve su imali radiji 1950-ih i donosi topao i iznenađujuće snažan zvuk zahvaljujući pogonskoj jedinici punog raspona od 2,5”. Savršen je spoj prošlosti i sadašnjosti.
Glazba, vijesti, drama ili sport? Što god da volite slušati, ovaj FM radio omogućuje kristalno jasan prijem zahvaljujući teleskopskoj anteni. Digitalno podešavanje olakšava traženje stanica, a možete i memorirati 20 stanica i dodijeliti dvije omiljene gumbima za brzi pristup označenima s 1 i 2 na prednjoj strani radija.
Ovaj radio klasičnog izgleda može više od običnog radija. Bluetooth® 5.4 veza omogućuje streaming podcastova, popisa za reprodukciju i još mnogo toga s pametnog uređaja na radio. Uživat ćete u stabilnoj vezi i zvuku visoke kvalitete, čak i ako se streaming vašeg popisa za reprodukciju obavlja s telefona u drugoj prostoriji.
Recenzije
Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.