2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Bluetooth®
Crna
Jednim punjenjem dobivate do tri sata reprodukcije. Ako je kutija potpuno napunjena, dobivate dodatnih devet sati kroz više punjenja. Samo vratite slušalice u kutiju svaki put kad ih treba napuniti. Potpuno punjenje traje dva sata.
Dobro prianjanje i lagan dizajn omogućuje vam udobno uživanje u glazbi.
Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.
4.6
od 5
28
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mazda3 vozač
12/05/2023
Hrvatska
Odlican proizvod
Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Bežične slušalice
slon1
06/12/2021
Slovenija
Ta izdelek me je resnično presenetil.
Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel
Prednosti
100%
Mane
0%
Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke
Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
Dober zvok
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven.
Prednosti
kvaliteten zvok, odlična ergonomija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke