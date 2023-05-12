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  • Osmišljene za vas
  • Osmišljene za vas
  • Osmišljene za vas
  • Osmišljene za vas
  • Osmišljene za vas
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Obustavljeno

Bežične slušalice

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osmišljene za vas
Lagodno uživajte u svojoj glazbi. Ove slušalice koje se umeću u uši daju vam pravu bežičnu slobodu i malen dizajn koji sigurno prianja. Malena kutija za punjenje koja praktično pristaje u džepove i torbe omogućava do 12 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Osmišljene za vas

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Bluetooth®

  • Crna

Uživajte u do 12 sati reprodukcije s kutijom za punjenje

Jednim punjenjem dobivate do tri sata reprodukcije. Ako je kutija potpuno napunjena, dobivate dodatnih devet sati kroz više punjenja. Samo vratite slušalice u kutiju svaki put kad ih treba napuniti. Potpuno punjenje traje dva sata.

Slušalice za umetanje u uho malog dizajna.

Dobro prianjanje i lagan dizajn omogućuje vam udobno uživanje u glazbi.

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm. Odličan zvuk, snažan bas

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

28

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

12/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Bežične slušalice

06/12/2021

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek me je resnično presenetil.

Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel

Prednosti

100%

Mane

0%

Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke

Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

Dober zvok

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven.

Prednosti

kvaliteten zvok, odlična ergonomija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAUT102BK Brezžične slušalke

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