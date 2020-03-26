2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Slušalice koje se umeću u uho
7 sati reprodukcije
Tehnologija brzog punjenja osigurava brzo napajanje kada je baterija pri kraju. Punjenje od samo 15 minuta omogućuje 90 minuta reprodukcije.
Slušalice koje se umeću u uho imaju Magnetne ožlijebljene kapice za slušalice koje omogućuju uredno i lako spremanje. Magneti se nalaze ne stražnjoj strani svake kapice i međusobno se spajaju – nema zapetljavanja ni nereda. Jednostavno spojite stražnje strane, omotajte plosnatim kabelom koji se ne zapetljava te spremite u torbu, znajući da ih u bilo kojem trenutku s lakoćom možete ponovno primijeniti.
4.7
od 5
18
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
tope
26/03/2020
Hrvatska
Jako dobar zvuk
Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Сериозна
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Много добър продукт
Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Adi.G.
18/04/2021
România
Excelent
Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!
Prednosti
sunet bun, bas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon