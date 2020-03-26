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  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa

Obustavljeno

3000 seriesBežične slušalice s mikrofonom

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sloboda bežičnog pristupa
Kompaktne upbeat Bluetooth slušalice koje se nose u uhu reproduciraju moćan zvuk i omogućuju do 7 sati bežičnog uživanja u glazbi. Prijenosno i praktično rješenje.
Pogledajte sve prednosti

Moćan zvuk.

Sloboda bežičnog pristupa

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • 7 sati reprodukcije

Udobnost i pasivno odvajanje buke

Tehnologija brzog punjenja

Tehnologija brzog punjenja osigurava brzo napajanje kada je baterija pri kraju. Punjenje od samo 15 minuta omogućuje 90 minuta reprodukcije.

Umeci za uši koji imaju magnete osiguravaju uredno i jednostavno spremanje

Slušalice koje se umeću u uho imaju Magnetne ožlijebljene kapice za slušalice koje omogućuju uredno i lako spremanje. Magneti se nalaze ne stražnjoj strani svake kapice i međusobno se spajaju – nema zapetljavanja ni nereda. Jednostavno spojite stražnje strane, omotajte plosnatim kabelom koji se ne zapetljava te spremite u torbu, znajući da ih u bilo kojem trenutku s lakoćom možete ponovno primijeniti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

18

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

26/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar zvuk

Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Много добър продукт

Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

18/04/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!

Prednosti

sunet bun, bas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

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